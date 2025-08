“Ferrol, Galicia, EUROPA “ la campaña de abonados del BAXI Ferrol para la EUROCUP

El BAXI Ferrol afronta una temporada histórica con su debut en la EuroCup Women, una de las máximas competiciones europeas de clubes. Y lo hace con un mensaje claro: este viaje no es solo del baloncesto ferrolano, sino de todo el baloncesto gallego.

Bajo el lema «Ferrol, Galicia, EUROPA», el club lanza su campaña de abonados para la FASE DE GRUPOS DE EUROCUP WOMEN con el objetivo de llenar las gradas.

La venta de abonos estará disponible a través de la web oficial: http://www.universitarioferrol.org

Venta para ABONADOS

Disponibles desde el 1 de agosto:

• Adultos: 20 €

• Menores de edad: 10 €

• Entradas sueltas: 10 € adultos / 5 € menores

Apertura para público general (no abonado)

Desde el 9 de septiembre:

• Abono general: 35 € adultos / 18 € menores

• Entradas por partido: 15 € adultos / 8 € menores

*Aquella persona que compre entradas, no podrá acceder después a la compra de abono.

Partidos en casa – EuroCup Women-Pabellón A Malata – Ferrol

• Miércoles 15 de octubre – 20:15 horas. BAXI Ferrol vs Ganador del SBS Ostrava / BBC Troistorrents-Chablais

• Miércoles 29 de octubre – 20:15 horas. BAXI Ferrol vs SL Benfica

• Miércoles 26 de noviembre – 20:15 horas. BAXI Ferrol vs MB Zagłębie Sosnowiec