Esta fin de semana se celebra o V Trofeo de Beach Rugby Vila das Pontes

O Lago das Pontes será esta fin de semana o escenario da quinta edición do Trofeo de Beach Rugby Vila das Pontes, unha competición incluída nas Series Nacionais desta modalidade deportiva, na que se decidirán os campións masculinos e femininos.

A proba foi presentada pola Asociación Deportiva Monte Medulio, organizadora do evento, representada polo seu presidente, Joel Carballeira Orjales, e contou coa presenza da edil de Deportes, Elena López.

Durante a presentación, Joel Carballeira destacou que desde o venres e ao longo do sábado participarán 37 equipos con preto de 400 xogadores, a maioría repetidores tras as boas experiencias de edicións anteriores. Na categoría senior haberá 12 equipos masculinos e 12 femininos; na categoría M15 competirán seis equipos, catro na M17 e tres en mixed ability rugby, modalidade na que participará por primeira vez o CR Fendetestas.

O presidente agradeceu o traballo dos máis de 80 voluntarios que colaboran para garantir o éxito do evento, que conta co apoio da Deputación da Coruña e do clube local Fendetestas. Ademais da competición deportiva, haberá actividades lúdicas. O venres pola noite celebrarase unha festa ambientada en Miami Beach, na que os participantes poderán disfrutar dunha velada temática tras a entrega de trofeos e o sorteo dos grupos.

Pola súa parte, a edil de Deportes, Elena López, destacou as vantaxes do Lago das Pontes como un espazo ideal para acoller eventos deportivos de distintas categorías, desde o local ata o internacional. López subliñou tamén a importante repercusión económica que o torneo ten para a vila, xa que atrae visitantes que consumen e pernoctan no municipio, beneficiando ao comercio, servizos e hostalería local.

Finalmente, convidou á veciñanza a acudir ao lago para gozar dunha disciplina en auxe, impulsada polo traballo do Clube Fendetestas e apoiada polas instalacións do enclave.