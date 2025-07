Oferta cultural en Cedeira nas vindeiras xornadas

O Concello de Cedeira ofrecerá un tren turístico que fará continuos viaxes entre a praza de Galicia e a zona do porto onde se vai desenvolver a degustación.

Cedeira concentra na fin de semana moitas atraccións e eventos, o máis destacado a vixésimo segunda edición da Festa do Percebe que se vai desenvolverno peirao baixo unha enorme carpa e a organización da Confraría de Pescadores. Unha vez máis o Concello disporá un tren turístico para facilitar os desplazamentos desde o casco urbano ata o porto, pero a vila terá outros focos de interese como o festival musical Discalzos, que encherá de música e bo ambiente a praza da Revolta.

A axenda comeza este venres cunha sesión para o público infantil na praza de Floreal, ás 20.00 horas. Alí estarán Os Bolechas e o seu espectáculo “O gran reto”, enmarcado no programa Falaredes 2025 da Secretaría Xeral da Lingua da Xunta. Nesta ocasión, a familia ten que superar unha serie de probas deportivas, nun desafío cargado de humor no que se verá a importancia do traballo en equipo.

Tamén o venres, o Museo Mares inaugurará unha nova exposición temporal. Neste caso será a mostra titulada “Sensación de regresar”, con pinturas abstractas do artista Dani Mouriz, feitas con cartón, papel e plástico reciclado.

Ofrece tamén Cedeira esta fin de semana a cita co festival Discalzos, un evento de referencia no verán de Ferrolterra, caracterizado sempre pola súa aposta pola calidade musical e a mistura de diferentes estilos. O evento desenvolverase na praza da Revolta, como é habitual, de seguro que nun ambiente familiar favorecido polo feito de que, xunto coa música, haberá tamén actividades para as crianzas.

O programa comezará o sábado co percorrido dunha charanga que sairá ás 18.00 horas da praza Marieta e realizará un percorrido polo casco urbano para terminar na Revolta. Alí, desde as 17.00 horas xa estarán a desenvolverse diferentes obradoiros e xogos para nenos. Contra as 19.00 comenzará a actuación de Uxía Lambona para o público infantil. Ás 21.00 horas comezarán os concertos, que nesta primeira xornada chegarán máis alá das tres da mañá. O “cosmic blues” de Zalomon Grass será el primer grupo en el escenario, que a continuación recibirá á mítica banda de rock Sobrinus, de volta despois de case unha década de ausencia. Macheta Supahsound, Alpargata e Carta Suicida tocarán a continuación.

O programa do domingo no festival Discalzos comezará ás 13.00 horas cunha sesión vermú que tamén ten previsto alongarse con sucesivas actuacións ata media tarde. Os grupos locais Salty Roots, Pechabares e Caldeirada comparten cartel con Gran Poder. Haberá postos de venda de artesanía e tamén un par de foodstrucks.

Na xornada do sábado, o Museo Mares acollerá o sábado dúas charlas do programa Cedeciencia, a partir das 12.00 horas. Juan Rodríguez, un dos organizadores, doutor en Bioloxía Evolutiva e que na actualidade lidera varios proxectos de investigación en Copenhague, falará do “ADN de mamut… en tres dimensións”. A ceramista de raíces cedeiresas Martina Beceiro exporá o tema “Do barro á mesa: a arxila como base dos procesos cerámicos”, non só desde o seu punto de vista como artesá senón aplicando os coñecementos científicos sobre os materiais para explicar os procesos cerámicos. Ambas as dúas serán de acceso libre.

As billeteiras para a Festa do Percebe estarán abertas tanto o sábado como o domingo entre as 12.00 e as 17.00 horas ata agotar existencias. A intención da Confraría de Pescadores é ofrecer arredor de 500 quilos de percebes e 600 de polbo, como en anos anteriores, pero cómpre sinalar que o prezo e a cantidade non se pechará ata o último día. No mesmo horario fará continuas viaxes o tren turístico, desde a praza de Galicia ata o peirao, coa finalidade de facilitar os desprazamentos e evitar a saturación de vehículos na zona do porto.

Na xornada do domingo, o Concello levará os inchables terrestres e acuáticos xigantes á praia de Area Longa. Menores e maiores poderán inscribirse alí mesmo para esvarar por eles, así como apuntarse para empregar os kayaks que tamén estarán a disposición do público. É esta unha actividade convertida xa nun clásico do verán en Cedeira que adoita ter moito éxito.

Continúan tamén os programas de rutas e paseos guiados. No programa DeRuta, para este sábado está prevista a circular do Condomiñas, con saída desde o Parque dos Patos ás 10.00 horas mentres que nos Paseos Guiados o mesmo sábado farase o percorrido “Cedeira e o mar” pola zona do porto.

As persoas interesadas deben realizar a inscrición previamente. Por outra banda e no eido cultural, o xoves, día 31 de xullo, o Auditorio Municipal acolle a presentación do número 12 da revista Terras do Ortegal. Será ás 20.30 horas.