Cerdido acolle a presentación do número 12 da revista Terras do Ortegal

O acto ten lugar o venres 1 de agosto ás 19:30 horas na área recreativa do Castro.

A área recreativa do Castro será o escenario escollido para a presentación do número 12 da revista Terras do Ortegal, que leva por título «Mulleres do Ortegal». Este novo exemplar inclúe 340 páxinas con 13 artigos dedicados á figura feminina na comarca, poñendo en valor o seu papel ao longo da historia e na actualidade.

O acto, que terá lugar ás 19:30 horas, contará coa participación de Manuel Bouzamayor, presidente de Terras do Ortegal; José Martiño Montero Santalla, mestre e investigador; e José Manuel Sierra, colaborador da publicación.

Dende o Concello convídase á veciñanza a asistir a este evento de divulgación da cultura e do patrimonio do Ortegal.