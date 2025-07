Unha unidade móbil ADOS permanecerá en Narón tres días

Baixo o lema “Este verán, antes de viaxar doa sangue”, unha unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ADOS estará o vindeiro luns, martes e xoves en Narón.

Dende ADOS recordaron que cada día 10 unidades percorren Galicia para facilitar as doazóns e informan que na nosa comunidade son precisas máis de 400 doazóns de sangue ao día, para poder atender as necesidades dos hospitais. Esa media de atención, indican, é de 2.800 urxencias, 800 intervencións cirúrxicas, un transplante de órganos, 1.600 atencións nos hospitais de día e moitas persoas con cancro e leucemia que precisan compoñentes do sangue (de cada doazón obtéñense tres compoñentes para o tratamento de diferentes enfermidades).

O luns 28 e o martes 29 desta semana a unidade móbil localizarase nas inmediacións do novo centro de saúde, en horario de mañá e tarde, de 9:30 a 14:30 e dende as 15:30 ata as 21:00. Na xornada do xoves 31 a unidade estará nas inmediacións da praza da Gándara, nese mesmo horario de mañá e tarde. As persoas que acudan a doar a primeira hora deben almorzar pola mañá e no caso de facelo despois de xantar ao mediodía, esperar dúas horas para facelo.

Así mesmo, deben levar a tarxeta de doante, o DNI ou un documento similar e informar ao médico se se está tomando algún medicamento. Dende ADOS informouse que as persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móbiles poden chamar, de balde, ao número de teléfono 900 100 828 (de balde).