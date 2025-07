O BNG convida a sociedade comarcal a participar na mobilización do Día da Patria Galega.

Dende a Executiva Comarcal do BNG en Ferrolterra e a organización xuvenil Galiza Nova quixeron facer unha chamada a sociedade comarcal a celebrar o día da Patria Galega, animando a pendurar a bandeira galega das xanelas e balcóns e a asistir a manifestación nacional que o día 25 percorrerá as rúas de Compostela baixo o lema “Galiza sempre! Unha nación en marcha pola súa soberanía”.

Dende o BNG convidamos á participación nesta mobilización para celebrar o orgullo de ser galegos máis tamén para reivindicar a construción dun futuro mellor para Galiza entre todos.

No ano Castelao, e baixo un lema que homenaxea e recolle o seu legado, queremos, tamén, reivindicar a súa figura e o seu pensamento como guieiro na defensa dos dereitos nacionais e sociais do pobo galego. Como Castelao, hoxe dende o BNG defendemos unha Galiza soberana, dona de si mesma, que poida decidir o seu futuro sen máis límite que a propia vontade do pobo galego.

O BNG sinala que «este Día da Patria celébrase nun contexto de deterioro social e económico, marcado pola perda de poboación, a precarización da vida e a agresión constante aos recursos naturais e ao territorio” Un modelo imposto polo PP na Xunta que actúa como axente comercial das grandes multinacionais, entregando o País a intereses alleos.

O BNG reclama un novo marco político para Galiza que lle dea capacidade real para decidir sobre os seus recursos enerxéticos, produtivos e económicos.