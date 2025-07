Ferrol celebró el Día de Galicia con la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Fontenla Leal

O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidiu na tarde deste xoves, día 24, o acto institucional conmemorativo do Día de Galicia na Praza do Himno Galego, en Esteiro, onde se realizou a tradicional ofrenda floral no monumento de Xosé Fontenla Leal.

Ao acto asistiu a corporación municipal e representantes de diferentes entidades , entre ellas a delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, a senadora do PP Verónica Casal; e a Vicerreitora do Campus Industrial, Ana Isabel Ares.

Durante o acto, o rexedor lembrou a figura de Fontenla Leal, persoeiro clave na creación da Real Academia Galega e divulgador incansable da cultura galega desde Cuba, país ao que emigrou xunto a seus pais.

Rey Varela lembrou que “a nosa identidade aséntase na maneira en que vivimos e compartimos a nosa terra e Galicia é moito máis que un lugar no mapa: son as persoas que lle dan vida e que traballan por ela”.

Neste sentido enxalzou o papel de todas aquelas persoas que sentaron as bases da cultura galega e lembrou a responsabilidade que ten o conxunto da sociedade de coidar dela, porque “exercemos como garante do seu mantemento e con ela contribuímos a enriquecer o país ao que pertencemos”.

Entre os elementos diferenzadores da terra galega, como a lingua ou o folclore, o rexedor fixo fincapé naqueles singulares da cidade departamental, como o Real Coro Toxos e Froles, que puxo música e danza ao acto.

O alcalde da cidade rematou a súa intervención desexando un feliz Día de Galicia a todos os presentes.

E tras e tras as palabras do rexedor procedeuse a unha ofrenda floral por parte do alcalde e dos membros da corporaciòn, da delegada da Xunta e representacións.