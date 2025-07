A Deputación da Coruña organiza o 2º Maratón de Galeguidades, que conecta á diáspora galega en 25 países dos cinco continentes

A Deputación da Coruña, en colaboración co Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), impulsa o segundo Maratón de Galeguidades, un evento en liña pioneiro que terá lugar este xoves, 24 de xullo, véspera do Día de Galicia, e que conectará durante máis de once horas ininterrompidas a Galicia coa súa diáspora espallada por todo o mundo.

Tras o gran seguimento da primeira edición celebrada o pasado ano, este segundo maratón consolídase como un espazo de encontro global da galeguidade contemporánea, que poderá seguirse en aberto a través da web www.galeguidades.hub.gal .

A iniciativa ten como obxectivo resignificar a idea de galeguidade no século XXI, dándolle voz tanto á diáspora histórica como á nova emigración de galegas e galegos en todo o mundo. “Trátase de poñer en valor o talento, a creatividade e o compromiso das comunidades galegas no exterior desde múltiples perspectivas: cultural, social, científica, empresarial ou educativa, así como render tamén a nosa homenaxe á emigración galega e á importante contribución a construír a Galicia que hoxe somos”, afirmou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

O programa incluirá conexións en directo con 25 países dos cinco continentes, con entrevistas, actuacións culturais e reflexións sobre identidade, lingua, ciencia, creación e territorio.

Entre as persoas participantes figuran nomes como o músico Mondra, os xornalistas David Reinero, Fernanda Tabarés e Manuel Gago ou a neurocientífica da Universidade de Houston Sonia Villapol, xunto con orgganizacións emblemáticas como a Irmandade Galega de Suíza, a Rede de Galegas no Reino Unido, a Asociación Internacional de Estudos Galegos, o Festival Emigrasón ou os centros galegos de Buenos Aires, Montevideo, Lisboa, Barcelona ou Sidney.

Con esta iniciativa, a Deputación da Coruña e o IGADI poñen en marcha un espazo de diálogo e proxección internacional para Galicia, convertendo a véspera do 25 de xullo nunha celebración global da identidade galega.