Ferrol lembrou ao gaiteiro Anton Varela no oitavo aniversario do seu falecemento

O Concello de Ferrol lembrou este 25 de xullo o oitavo cadodano do falecimento do gaiteiro Antón Varela Cachaza mediante unha ofrenda floral ante o monólito que recorda a denominación dun espazo público do barrio de Canido como “Parque do gaiteiro Antón Varela”, sito na parte traseira do IES Canido e que linda coas rúas Maiola e Poeta Pèrez Parallé.

O acto institucional dá homenaxe a Antón Varela foi realizado ou 2 de decembro de 2017, despois dun acordo plenario con aval unánime dá Xunta de voceiros do concello ferrolán.

Antón Varela Cachaza (1956-2’17), era un mestre laureado en multitude de certames, compositor e luthier recoñecido en todo ou mundo, Foi un home polifacético e moi prolífero como artesán, intérprete, investigador, compositor, docente, deixando pegada nos seus alumnos pola calidade como artista dos seus ensinos e polo sentimento de amor a gaita e a música galega, como artista e como ferrolán fachendoso de selo.

Forma parte do elenco de figuras de referencia na nosa cultura tradicional que fixeron da música da gaita a sinal de identidade de Galicia. Formou parte de agrupacións míticas e históricas como “Raparigos”, “Cempés”, “Follas Novas”, Berros do Castro”. Por estes méritos, e como eterno recoñecemento da súa cidade o Parque de Canido leva ou seu nome,