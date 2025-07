Equiocio Ferrol promove bautismos de surf de balde para nenos e maiores

Equiocio Ferrol convida a nenos e maiores a iniciarse na práctica do surf da man de Luis Rodríguez, un dos grandes referentes deste deporte en Galicia. LR Surf School, a escola do subcampión do mundo (ISA World Cup), campión de Europa (EUROSURF) e varias veces campión de España, será a encargada este ano de guiar as sesións que promove Equiocio Ferrol, co apoio da Mancomunidade e un obxectivo claro: continuar contribuíndo á promoción do territorio como destino surf.

O calendario do programa incluirá tres sesións, dirixidas a tres públicos diferenciados. A primeira celebrarase o mércores 23 de xullo ás 10:00 horas, enfocada a nenos a partir de 8 anos e mozos de ata 16. A segunda terá lugar o xoves 24 de xullo, á mesma hora, pero será unha sesión de surf adaptado, pensada para usuarios e usuarias de entidades do ámbito sociosanitario integrantes de Equiocio Social.

A terceira e última, programarase a última semana de xullo, nunha data favorable atendendo ás condicións do mar e mareas, e está dirixida a aqueles deportistas que participen no evento hípico. Así mesmo, todos os bautismos de surf terán como escenario as praias máis próximas a Equiocio Ferrol, elección na que serán determinantes os factores indicados para marcar tamén as datas.

A participación será gratuíta, e as prazas, pola metodoloxía de ensinanza, limitadas. Hoxe ábrese a inscrición para as sesións, e as persoas interesadas poden solicitar a súa enviando un correo a equiociocomunicacion@gmail.com sinalando nome e apelidos, DNI, data de nacemento e data para a que se pide praza.