El racinguista Aleksa Puric pone rumbo al Atlético de Madrid

El Racing Club Ferrol y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Aleksa Purić a la entidad colchonera.

El futbolista serbio llegó al Racing el pasado verano procedente del Doxa Katokopias y, pese a su juventud, no tardó en hacerse con un hueco en el once titular. De hecho, fue uno de los jugadores que disfrutó de mayor regularidad, con 37 encuentros disputados, 35 de ellos en el once inicial, y más de 3.000 minutos sobre el césped.

En la nota publicada desde propio el Racing Club Ferrol le agradecen «su desempeño profesional en los últimos meses» y le desean «suerte en esta nueva etapa».