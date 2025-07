Gran brillantez de la procesión marítima, en Ferrol, en honor a la Virgen del Carmen

(Fot. Galicia Ártabra y cedidas)-En la tarde de este miércoles, día 16, finalizaron los actos organizados por la Junta de Cofradías de la Semana Santa, la Autoridad Portuaria y la Armada en honor a la Virgen del Carmen.

La imagen de la Virgen del Carmen, que en la tarde del martes procesionó por las calles ferrolanas y en la mañana de este miércoles se situó en la explanada del Arsenal de Ferrol en donde se celebró el acto oficial organizado por la Armada, volvió nuevamente, a “ser noticia” ante la procesión marítima que organizó una vez más la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Eran las siete de la tarde cuando la imagen salía a hombros de “La cortina” a los sones de la AM Acotaga. Centenares de personas se habían dado cita en la zona portuaria para acompañar a la imagen y muchas de ellas participaron en la procesión marítima en las distintas embarcaciones que se encontraban en la zona “de la palmera”.

En la procesión se pudo ver al obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos junto con él se encontraban el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; el Almirante jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el conselleiro da Presidencia, Diego Calvo; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros;la senadora del PP, Verónica Casal; la miembro del congreso de Diputados del PP por A Coruña, ex conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), capitán de navío Manuel Aguirre González; el comandante director de la Escuela de Especialidades de la Armada, capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo; el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz; Gustavo Chacartegui presidente de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, así como representaciones de la Policía Portuaria y Guardia Civil

La imagen fue trasladada a hombros por marineros, hombres y mujeres, de la Armada hasta el espigón exterior del puerto interior en donde la situaron en un lugar destacado de una barcaza y en medio de la ría se arrojó a las aguas una corona como homenaje a todos los fallecidos en la mar. Durante la procesión el obispo diocesano bendijo las aguas.

La procesión fue calificado por muchos de los asistentes como «espectacular» sobre el cerca del medio centenar de embarcaciones que escoltaron a la barcaza que llevaba a bordo la imagen de la Virgen y fue sobre todo un acto muy ciudadano en el que las gentes del mar, pescadores, deportivos, mercantes y de la Armada, se unieron una vez más junto con el resto de los ferrolanos y comarcanos en honor a la Virgen del Monte Carmelo.

Y siempre acompañada por los sones de la Agrupación Musical Acotaga la imagen de la Virgen del Carmen se trasladó hasta la iglesia parroquial del Socorro en donde sonaron las voces de la rondalla “Añoranzas” interpretando la Salve Marinera y el himno de Galicia.