Ares conclúe coa renovación de carpintería e repintado do Mercado Municipal

Un Mercado Municipal de Ares en consonancia co lugar no que se inscribe, cunha nova imaxe e máis preparado en termos de eficiencia enerxética: ese é o resumo detrás da intervención que vén de finalizar recentemente o Concello nel e que permite ver a infraestrutura municipal con nova pintura e carpinterías.

Nestas últimas semanas traballouse sobre as súas ventás, substituíndoas con perfís de PEV e abatibles e incorporando un dobre acristalamento que garanta un maior aillamento no Mercado, mais tamén se aplicou un repintado en toda a fachada con pintura acrílica de tonos brancos e grises.

O Mercado de Ares loce agora unha paleta cromática adaptada á Guía de cor e Materiais da Xunta e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), cumprindo así coas directrices que se estipulan neste documento técnico. Un impulso á envolvente do edificio que garante unha estética e un aillamento de máis calidade.

Os traballos supuxeron un investimento de 40.930,67 euros, impostos incluídos, con cargo ás arcas municipais, mais empregando un préstamo do Instituto Galego da Vivenda e Solo como apoio no seu financiamento.

Así se da continuidade ao traballo xa desenvolto noutras envolventes de edificios municipais, como executou o Concello no pavillón polideportivo de Ares, nos vestiarios do Numancia ou no local do Centro Cultural Outeiro, en Chanteiro, todas elas co foco posto na mellora da eficiencia enerxética.