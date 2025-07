Psoe Ferrol reitera unha solución definitiva para o aparcadoiro de Sánchez Aguilera

O grupo socialista de Ferrol solicitou unha explicación pola «total inacción» no que se refire á busca dunha solución do problema do aparcadoiro de Sánchez Aguilera.

Lembraron que «á súa chegada ao goberno, o alcalde responsabilizou desta situación ao anterior goberno, acusando ao executivo de mala xestión, e asegurando que com el a empresa estaría obrigada a reparalo».

O grupo socialista afirmou de novo que «o alcalde é moi bo anunciando asuntos, pero moi malo executandoos», «polo que ao final non se fixo esa reparación por parte da empresa. Tras isto, o goberno do Partido Popular anunciou unha sanción que se aplicaría por vía xudicial, para cambiar de historia meses despois, dicindo que sería o propio Concello o que cobraría a empresa por vía executiva. Pasados dous anos, non se ten acadado solución ningunha».

«E precisamente o goberno municipal informaba hoxe á Comisión de Urbanismo de distintos proxectos realizados na cidade a través do contrato do servizo de mantemento de infraestruturas do Concello, sendo unha das máis salientables a nova reparación do aparcadoiro no Sánchez Aguilera do mes de abril, que sumou 14.035,76 € «ao pozo sen fondo no que se converteu dito espazo»».

O concelleiro socialista Julián Reina reprochou que «o alcalde intente enganar á cidadanía dicindo que a situación de Sánchez Aguilera foi froito da mala xestión do anterior goberno e que coa súa chegada se solucionaría todo, manifestando que «non temos claro si eses comentarios os fixo dende o seu escano no Senado e foi mal informado». «O certo é que a súa ausencia foi a causa da falta de solución desde hai dous anos», apuntou Reina.

Dende o grupo socialista subliñaron que «este é o enésimo parche sobre un problema que non avanza. Tamén criticaron que, entre todo isto, o goberno do Partido Popular incluíra un orzamento de 100.000 euros para que parecese que ían solucionar o problema, malia que quedou sen gastar, intentando improvisar unha solución substituíndo as luminarias e reparando en datas importantes como Nadal, Semana Santa e verán».

O grupo socialista «considera necesario abordar este problema con seriedade, e pide que o goberno municipal deixe de dar bandazos e busque unha solución a longo prazo«.