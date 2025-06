A Alianza Aresana acolle un seminario sobre a interseccionalidade e a violencia de xénero

O Centro de Información á Muller (CIM) e a Concellaría de Igualdade e Benestar de Ares veñen de presentar todo o programa vencellado co seminario “Interseccionalidade e violencia de xénero”, unha iniciativa que se celebra o mércores 25 de xuño, na Alianza Aresana e que pretende fomentar unha reflexión colectiva arredor desta problemática tan relevante para a sociedade.

A xornada axudará a sensibilizar e debater arredor da lacra da violencia de xénero, mais aplicando unha perspectiva interseccional que teña en conta as súas múltiples dimensións. Destínase a profesionais do ámbito social, educativo, sanitario e xurídico, mais tamén a calquera persoa interesada en afondar na temática.

A programación estrutúrase arredor de dúas charlas, unha delas cun enfoque teórico e a outra baixo unha perspectiva práctica, impartidas por Iria Vázquez Silva, doutora en Socioloxía pola Universidade da Coruña, investigadora e experta en Estudos de Xénero.

A experta abordará contidos sobre o impacto da violencia en mulleres migrantes ou con discapacidade e como cambia en función do eido rural ou urbano; a situación lexislativa actual ou as pautas para a mellora da atención a vítimas de violencia de xénero dende os xulgados, o eido sociosanitario ou a intervención psisocial.

HORARIO E INSCRICIÓNS

Arrancará o seminario ás 11:00 horas, coa inauguración institucional por parte do alcalde, Julio Ignacio Iglesias, e a concelleira de Benestar e Igualdade, Victoria Montenegro, e continuará xa coa primeira das ponencias, de 11:10 a 12:00 horas. Haberá unha pausa para o café de media hora e rematará a xornada coa última sesión entre as 12:30 e 13:30 horas.

Para sumarse ó seminario, a entrada é totalmente de balde, mais precisa de reserva previa formalizando a inscrición vía telemática na seguinte ligazón: https://gplus.typeform.com/seminarioAres.

A iniciativa impulsada polo Concello inscríbese nas Axudas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e conta co apoio da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia.

UNHAS XORNADAS PREMIADAS POLA FEMP

Este seminario de Interseccionalidade e Violencia de Xénero está estreitamente vencellado cunha das últimas boas novas para o Concello, como foi o premio da FEMP á administración aresán no seu IX Concurso de Boas Prácticas Locais contra a Violencia sobre as Mulleres, un recoñecemento recibido en marzo deste ano e que constata o traballo de vocación pública desenvolto ao longo de máis de 17 anos en materia de prevención desta problemática.

Así, Ares non só se converte en espazo de diálogo e análise da violencia de xénero a través do seminario, senón que outono tras outono o Concello organiza unhas xornadas especializadas nesta materia e que contribúen a facer da vila un lugar de debate, formación e prevención da lacra estrutural que é a violencia contra as mulleres.

PROGRAMA EN PDF: ARES SEMINARIO INTERSECCIONALIDADE E VIOLENCIA DE XENERO 2025