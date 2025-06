O teatro Jofre en Ferrol acolle a representación do film El maquinista de la General

O cineasta Orson Welles considerou este clásico do cine mudo coma unha das 100 mellores películas de tódolos tempos. As entradas xa están disponibles dende oito euros na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla.

O teatro Jofre en Ferrol acolle este venres ás 20.30 horas a representación dunha das cen mellores películas de todos os tempos: El maquinista de la General, dirixida por Buster Keaton e coa música de Jazz on five en directo. Trátase dunha historia de cine mudo con subtítulos en inglés e castelán, dirixida a maiores de 12 anos.

El maquinista de la General foi estreada en 1926, cinco décadas logo do final da Guerra de Secesión. Conta a historia de Johnny Gray e o seu desexo frustrado de alistarse no exército. Johnny, o tren, a moza e o enemigo son os protagonistas indiscutibles nesta comedia bélica contada dende o punto de vista do perdedor, e protagonizada polo propio Buster Keaton, xunto a Glen Cavender e Marion Mac.

A agrupación Jazz on five está formada por Guillem Ferrer (saxo), Carmen Varela (flauta e clarinete), Mario Siles (guitarra), David Herrington (tuba) e Dani García (batería). As entradas xa están disponibles dende oito euros na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla