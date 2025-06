Narón celebra o XI Encontro de Rondallas e a XVIII Festa do Churrasco

Actuarán as rondallas Añoranzas, Só Elas, Lucero del Alba e Trobadores de Ares.

A concelleira de Festas, Mar Gómez, presentou con Francisco José Pita e Santiago Vázquez, presidente e vogal respectivamente da Asociación de Veciños de Piñeiros, o XI Encontro de Rondallas Cidade de Narón. A cita terá lugar o sábado día 28 deste mes no campo da festa de Piñeiros, nas inmediacións da igrexa parroquial, e dará comezo ás 17:00 horas. A edil naronesa avanzou que actuarán as rondallas Añoranzas, Só Elas, Lucero del Alba e Trobadores de Ares, catro formacións cunha importante traxectoria na comarca.

Ao remate das actuacións, dende a entidade veciñal informaron que se porán á venda racións de callos –a prezos populares-, acompañados de pan e bebidas, para rematar a xornada en Piñeiros coa actuación do Dúo Aplauso.

O domingo 29 a AVV Piñeiros organizou unha nova edición, a vixésimo primeira, do Encontro de Bandas de Gaitas Memorial Lolete, no que actuarán as bandas de gaitas do Ortegal (Ortigueira), de San Xulián (Marín) e Agarimo (Ferrol).

A actuación será trala XVIII Festa do churrasco, que dará comezo ás 14:00 horas e que estará amenizada pola solista Claudia. Mexilóns, churrasco, chorizos, liscos, patacas, pan e bebidas, con sobremesa, por un prezo de 23 euros compoñen o menú, cuxos tickets se poden adquirir no ambigú do local social de Piñeiros ou tamén se pode reservar mesa chamando ao número de teléfono 630 758 663.

Dende a organización animaron á veciñanza a acudir a estas celebracións programadas en Piñeiros para desfrutar da música e tamén da gastronomía no xa recoñecido Fin de semana cultural e gastronómico da parroquia.