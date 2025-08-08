Depedro presentará en A Pontes o seu álbum “Un lugar perfecto»

O próximo 3 de outubro de 2025, o recoñecido músico Jairo Zavala, máis coñecido como Depedro, ofrecerá un concerto moi especial no Auditorio Municipal Cinema Alovi das Pontes, a partir das 20:30 horas.
Nesta ocasión, o artista presentará o que ata a data é a súa máis recente traballo, “Un lugar perfecto”, nun formato só acústico, que permitirá ao público gozar das súas cancións desde unha proximidade única e emocional. No seu sétimo álbum de estudo, Depedro traza unha xeografía folclórica e emocional, explorando a esencia do humano a través da memoria, o amor e a esperanza.
En palabras do propio Zavala, “Un lugar perfecto” é ese “lugar emocional ao que tentamos chegar”, un espazo onde o camiño importa tanto como o destino. Este traballo é unha invitación para transitar a vida como peregrinos, non como simples espectadores. Nun mundo cada vez máis acelerado e desconectado, Depedro propón deternos, observar e reconectar co esencial. As súas letras profundas e as súas melodías sinceras convidan a abrazar a diferenza, a aceptar a desdicha como parte do amor e a descubrir a beleza nos camiños secundarios da existencia.
Neste concerto en acústico, Depedro levará ao escenario un formato depurado que resaltará a emoción de cada palabra e cada acorde, achegando o seu universo musical ao corazón de cada espectador.
As entradas xa están a venda en aspontes.sacatuentrada.es