Vuelve la Fiesta del Grumete al Puerto de Ferrol con degustación de marisco de la Ría

Hoy viernes, 8 de agosto, da comienzo la 3ª Fiesta del Grumete en el Porto de Curuxeiras de Ferrol, a partir de las 20:00 horas podrán degustarse magníficos productos de la Ría ferrolana a precios populares, navajas, vieiras, almejas, sardinas, percebes, empanada y tarta de Santiago.

Actividades infantiles

El sábado, 9 de agosto, a partir das 12:00 horas arrancan las actividades infantiles, preparadas para los más peques de la casa: El sábado 9 de agosto de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas habrá Hinchables; y de 19:00 a 21:00 horas, juegos populares con premios y talleres de chapas y pintacaras.

Ya el domingo 10 de agosto, de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas Hinchables; y de 19:00 a 20:00 horas será el momento de la Fiesta de la Espuma*; y de 20:00 a 21:00 horas talleres de chapas y pintacaras.

* Especial Fiesta de la Espuma: Pista Americana India para niños mayores de 8 años, Hinchables para peques hasta 8 años y tobogán acuático para menos mayores de 4 años.

Tampoco faltará la degustación de productos de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, en los siguientes días y horarios: El viernes 8 de agosto, de 20:00 a 23:00 horas; el sábado 9 de agosto de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; y el domingo 10 de agosto de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.