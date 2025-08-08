Pontedeume celebra o seu Festival Internacional de Folclore

O evento organizado pola AFC Orballo coa colaboración do Concello, a FACYDE e a Deputación terá lugar os días 8 e 9 de agosto polas rúas e prazas do municipio.
Pontedeume celebra esta fin de semana unha nova edición do seu festival Internacional de Folclore. Será os días 8 e 9 de agosto na praza de San Roque e en diferentes rúas da vila.
Trátase da edición número 36, co que nos atopamos cun evento moi consolidado e de gran tradición en Pontedeume. Incluirá a súa característica Gala Internacional, pasarrúas, sesións vermú, sorteos e moito máis.
Está organizado pola Asociación Folclórica Cultural Orballo coa colaboración do Concello, a Federación de Asociaciones de Coros Y Danzas de España (FACYDE) e a Deputación da Coruña.
O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, destaca “a gran importancia cultural deste evento en Pontedeume, que conta con todo o noso apoio como Goberno municipal”. Convida a toda a veciñanza “a participar das celebracións e facer desta unha edición para a lembranza”.
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Alejandra Bellón, quixo dar o seu agradecemento “á AFC Orballo polo seu traballo incansable en defensa da nosa cultura, así como ao resto de entidades colaboradoras, patrocinadores e grupos participantes”.
A Gala Internacional do mesmo será o venres 8 de agosto ás 21:00 na praza de San Roque, e contará coa participación de artistas procedentes de Galicia, Senegal, Polonia e o municipio murciano de Cieza.
Representación internacional
Desde Senegal chegará o ballet folclórico Jammu, que nace en Dakar no ano 2008 dirixido por Ass Ndiaye. Este ambicioso proxecto fusiona dúas ideas: a de facer un grupo de folclore estable e á vez unha escola de música e danza.
A súa sede está no Centro Cultural de Yoff, barrio mariñeiro de Dakar no cal viven os Lebu, unha etnia de pescadores cun idioma e cultura propios. Alí crean as coreografías e levan a cabo os ensaios.
Neste grupo participan músicos e bailaríns de todas as etnias de Senegal, presentando danzas tradicionais pero tamén coreografías con elementos de danza contemporánea. Destaca o seu uso do ritmo Mbalax, obtido cos tambores Sabar utilizados durante séculos pola etnia Wolof.
Por outra banda, o conxunto de canto e danza Lany da Universidade de Ciencias da Vida de Poznań en Polonia foi creado en 1974. Ten case 100 membros, con estudantes, graduados e graduadas de todas as facultades de Poznań.
Este grupo é habitual de festivais internacionais en Europa, África, Asia, América do Norte e do Sur, así como en eventos e actuacións televisivas de prestixio. Presenta música e bailes tradicionais de 15 rexións polacas diferentes e, por suposto, bailes polacos nacionais.
Finalmente, Coros y Danzas Francisco Salzillo de Cieza naceu no ano 1942, e dende entón non parou de investigar, rescatar e divulgar o folclore da súa comarca, participando en festivais e xiras por todo o mundo.
Teñen no seu haber múltiples discos, aparicións televisivas, e premios. Son responsables de rescatar 16 danzas da comarca de Cieza ou 9 variedades de vestiarios tradicionais femininos e masculinos. Organizan o Festival Internacional de Folclore no Segura de Cieza (Festival CIOFF) e dirixen a Escola Municipal de Folclore de Cieza, con máis de 200 alumnos.
Programación do sábado
Despois da gala do venres, o sábado 9 de agosto comezará ás 11:30 un pasarrúas que percorrerá a vila dende a Praza de España coa AFC Orballo e a asociación Francisco Salzillo de Cieza.
Dende ás 13:00 horas poderase gozar da cantina do festival na praza de San Roque, á que chegarán os grupos participantes para amenizar a xornada a partir das 13:30.
Será alí onde ás 14:15 se celebrará un sorteo presencial de agasallos doados por diversos locais de comercio e hosteleria eumeses e outros patrocinadores do evento.