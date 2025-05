CF San Sadurniño inicia a loita polo ascenso á 1ª Futga

O club porá autobús para ir animar o equipo ao campo da Agrela.

O CF San Sadurniño está a piques de facer historia. De feito xa fixo historia, ao lograr meterse na promoción de ascenso á 1ª Futgal tras finalizar a competición ligueira en segunda posición, xusto por detrás dun Meirás que este domingo 18 de maio confirmou cun empate a 1 (enfrontándose ao Sansa, precisamente) o seu ascenso directo.

O equipo laranxa xogará este domingo na Coruña o seu primeiro partido da fase de ascenso. Será contra o Imperátor OAR no campo da Agrela a partir das 16:00 horas e o club quere sentir preto de si o alento e os azos de toda a afección local. Por iso porá un bus que sairá de diante do Café-Bar del Palacio (Gavín) ás 13:45 horas. Para reservar praza hai que chamar ao 618 850 792.

O CF San Sadurniño avanza paseniño e con paso firme. Leva varias temporadas mellorando pouco a pouco os seus remates ligueiros, quedando sempre na parte alta da táboa gracias ao bo facer do equipo técnico e dun plantel sobre o céspede moi compacto e compenetrado, onde se combina a puxanza da mocidade e a visión estratéxica dos máis veteráns organizando o xogo desde o centro do campo e sentenzando na dianteira.

Tras certificar unha liga impecable -o líder non puido con eles este domingo-, agora o equipo de Míchel afronta o sprint final nos cruzamentos da Segunda Futgal Zona Norte, que se disputará os días 18 e 25 de maio, 1 e 8 de xuño. Ata aquí chegaron 12 equipos en total dos cales subirán tres. No grupo do CF San Sadurniño están o Imperátor OAR, o SD Cacheiras e máis o CD Baio.

As eliminatorias decidiranse a partido de ida e volta. O San Sadurniño visitará ao Imperátor este domingo e recibirao no campo municipal dos Currás o domingo 25 confiando en poder subir o seguinte chanzo, que os enfrontaría contra ganador da loita Cacheiras-Baio, tamén a dous partidos. O outro equipo da comarca que tamén xoga a promoción é a UD Cebarca (dentro do grupo do Sada, a SDC San Roque e o CIRE Melide) que tamén podería ascender sen necesidade de cruzarse co Sansa.

Nada é seguro, pero todo é posible, moi posible, xa que o CF San Sadurniño se encontra nun momento de ánimo e forza inmellorable. Facéndoo como o fixo na liga desde setembro do ano pasado xa lle chegaría para ser novo equipo da Primeira Futgal.

Pero para apuntalar aínda máis a cousa, a directiva e o cadro deportivo queren contar nos próximos partidos co máximo apoio desde as bancadas, sobre todo nos encontros que se disputarán fóra. De cara a facilitar a asistencia ao primeiro e decisivo encontro deste domingo ás 16:00h contra o Imperátor no Rodrigo Díaz Vizoso –o campo do polígono da Agrela, na Coruña- o club fletará un autobús que sairá ás 13:45 horas de diante da Casa do Concello (estacionará na beirarrúa do Café del Palacio). Quen queira reservar praza deberá contactar o antes posible con Luis Santalla no 618 850 792.