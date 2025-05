A Plataforma Queremos Galego chama a participar na manifestación pola lingua do 17 de maio

A plataforma Queremos Galego en Ferrolterra celebrou un plenario co obxectivo de presentar o proceso “Lingua Vital” e preparar a manifestación deste 17 de maio en Santiago, á que convidan a participar a toda a sociedade galega.

Neste plenario no que participou o presidente da Mesa e voceiro de Queremos Galego, Marcos Maceira, xunto a Francisco Gil e Pepe Cunha portavoces desta plataforma na nosa comarca destacouse que a marcha deste sábado “será unha homenaxe masiva á lingua e a cultura popular que se mantivo viva na voz das cantareiras resistindo a todos os intentos de apagala».

Queremos Galego fai un chamamento ás agrupacións, asociacións e colectivos da música galega a participar na grande foliada pola lingua e anima a todas as persoas que participen na manifestación a traer as súas pandeiretas. A música de Lingua vital xa! tomará de novo as rúas de Compostela. «Fronte aos enganos e mentiras da Xunta para manter a exclusión do galego e o desmantelamento da súa oficialidade». Para facilitar o desprazamento a plataforma disponibiliza dun servizo de autobús que partirá de Ferrol, con un prezo de 5 € e que sairá ás 10.00 horas dende Esteiro (local da CIG) e con paradas en Caranza, Fene e Vilar do Colo. Reserva de praza nos: 981 358 750 / 981 364 058 ou nos: ferrolterra@bng.gal / ferrol@galizacig.gal.

O plenario de Queremos Galego que se desenvolveu no antigo Hospicio de Ferrol ademais de difundir a convocatoria da manifestación nacional e foliada pola lingua serviu como punto de partida do proceso “Lingua Vital”, un proceso social amplo, plural e participativo para facer o que a Xunta non ten disposición de facer, avaliar o cumprimento do PXNLG e dos acordos nacionais e internacionais a favor do galego, detectar os obstáculos que impediron o seu cumprimento e concretar como se deben aplicar as medidas estabelecidas nestes acordos unánimes para garantir a súa eficacia.

Impulsar un proceso aberto, plural e participativo, para que tanto institucións, administracións como organizacións da sociedade asuman a súa responsabilidade. Ese foi o compromiso que todas e todas asumimos na Declaración unitaria pola lingua presentada o 17 de novembro e que foi ratificado na histórica mobilización do 23 de febreiro que se repetirá este 17 de maio.