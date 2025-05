Agenda de actos y efemérides del “finde”, 16 al 18 de mayo en la zona norte

—-LA FRASE A RECORDAR–“Un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es mejor para ti“

Día 16.-Día Internacional de la Convivencia en Paz. Día Internacional de la Luz.

Día 17.-Día das Letras Galegas (Festivo na Comunidade de Galicia). Día Mundial das Telecomunicacións e a Sociedade da Información.. Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Día da internet. Día Internacional da Reciclaxe. Día Mundial da Hipertensión.

Día 18.-Día Internacional de los Museos. Día Internacional de la Celiaquía.

Día 16

(1509)- Zarpa del puerto de Cartagena la escuadra que, al mando del cardenal Cisneros, habría de conquistar Orán (actual Argelia).

(1907)-Falleció en Buenos Aires Ramón García Vicetto, nacido en Ferrol el 5 de noviembre de 1830. fue un periodista y escritor gallego. A los 14 años emigró a Cuba. Se dedicó al comercio y se casó en Santiago de Cuba. Retornó a Galicia y se instaló en Vigo como agente marítimo. Fue secretario del ayuntamiento de Bouzas y oficial del ayuntamiento de Vigo. Fue vicepresidente de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores El Ahorro de Vigo. Ejerció como redactor y colaborador en La Oliva, El Miño, El Obrero, La Concordia, La Aurora de Galicia, La Nación Española, El Gallego.

En 1881 se integró en la coalición republicano-liberal y dirigió el periódico La Voz del Pueblo. En 1888 marchó a Montevideo, donde fue redactor y luego director de La Unión Gallega y fundó y dirigió el periódico El Heraldo Gallego. Se trasladó a Buenos Aires, donde fundó y dirigió La República, de efímera vida, y colaboró en El Correo Español y El Eco de Galicia. Finalizó trabajando en las oficinas del Correo central.

Día 17

(1810)- Naceu en Ferrol Patricio Montojo e Albizu. Vicealmirante da Armada. En 1861 foi capitán do porto da Habana.

(1863)- Sae do prelo o libro Cantares galegos, de Rosalía de Castro

(1963) – Primeiro Día dás Letras Galegas

Dia 18

(1916)- Nunha xuntanza nos locais da Real Academia Galega da Coruña, Manuel Lugrís Freire, Antón Villar Ponte, Florencio Vaamonde Lores, Uxío Carré Aldao —entre outros— acordan a creación das Irmandades da Fala para a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia.

(1938)-Nació en Ferrol Joaquín Pita da Veiga y Jaudenes. Almirante

La Iglesia Católica celebra la festividad de

Día 16.- San Ubaldo, quien fue un obispo italiano conocido por su caridad y humildad. Además, el 16 de mayo se conmemora a Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Comunidad del Sagrado Corazón, una congregación religiosa dedicada a la educación de las mujeres.

Día 17.-Santos Pascual Bailón ( Patrón de obras, asociacións e congresos Eucarísticos, dos cociñeiros, ), Pablo, Adrión e Heradio.

Día 18.-Santos Félix de Cantalicio, Venancio y Juan, papa.

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

En Ferrol

—O Concello de Ferrol ten previsto dous actos para conmemorar este sábado 17 de maio o Día das Letras Galegas,

O primeiro destes actos celebrarase pola mañá na praza de Rosalía de Castro, organizado pola concellería de Cultura e a AVV de San Xoán Bertón. A homenaxe ás cantareiras e á poesía oral comezará a partir das 12 horas coa intervención da licenciada en Filoloxía Galega, Aurora Valentina, que falará acerca de importancia da conmemoración desta xornada. A continuación, haberá un recital de poetas ferroláns e poetisas ferrolás, aos que seguirá a actuación do grupo de gaitas de Agarimo.

A partir das 17.00 horas, as actividades levaranse a cabo no local da AVV de Esmelle nun acto, organizado polo Concello de Ferrol e Agrupación das AVV do Rural. No transcurso do mesmo actuarán o grupo de cantareiras Gradaílle do Real Coro Toxos e Froles, o grupo Encrucillada e pechará o Real Coro Toxos e Froles, ademais realizarase unha lectura da vida e obra das homenaxeadas.

—Ademais, dende a concellería de Cultura están previstos dous concertos no teatro Jofre. O sábado 17 ás 20.30 horas actuará Milladoiro, coa súa xira polo seu 45 aniversario, e o domingo 18 subirase ao escenario Rosa Cedrón a partir das 19.00 horas.

En Ares

Día 16.-La Casa de Cultura Alianzas Aresanas acoge la presentación del libro»O practicante rural” de Xoán Rubia a las 20:00 h., brindando la oportunidad de conocer de cerca la obra y al autor.

Día 17 .-Fiesta popular que se celebrará en la Praza da Constitución. Los asistentes podrán tomar a las 13.00 horas tapas de cuchara (callos, caldo gallego, arroz caldoso y patatas con chorizos, además de postres) a precios populares, también habrá perritos calientes para los más pequeños, y desde las 13.30 horas disfrutar con las actuaciones musicales de los grupos Trouleada de Ares y Cantareiras de Airiños do Eume.

A las 17.00 horas habrá juegos populares y a las 19.00 horas comenzará la actuación de Ceibarimas (rap improvisado en galego). También habrá sorteo de regalos y para culminar, música con disco móvil Os Pimos.

Día 18.-La Agrupación Instrutiva de Caamouco y la A.VV de Limodre se unen un año más para celebrar el día de las Letras Galegas con una ruta de sendeirismo teatralizada de 7,5 kilómetros, que tendrá lugar de salida, por la mañana, la A.I. de Camouco.

El precio de la inscripción será de 3 euros para socios y de 6 euros para los no socios.

En As Pontes

Día 16

Concierto por el Día das Letras Galegas que se celebrará en el Cine Alovi. El evento tendrá lugar a partir de las 20.00 horas y contará con las actuaciones de la Banda Cultural e Banda Xuvenil Conxuntos.

Día 17

Festival en el Liceo Recreativo e Artístico. El evento tendrá lugar a partir de las 19.00 horas e incluirá una charla sobre cantigas y dos actuaciones musicales a cargo, respectivamente, de Agrupación Musico Vocal Alegre Intermezzo y Rondalla Vila de As Pontes.

En Cabanas

Día 16

En el Parque do Areal, las 17.30 horas se podrá disfrutar con el espectáculo Onde nace a lingua, de Marta Ortiz; y a las 18.00 horas degustar una merienda popular. A continuación, actuará el grupo Gargallada.

Día 17

La SCRD San Mamede de Laraxe, organiza una jornada de ocio y cultura. Los asistentes podrán disfrutar a partir de las 20.00 horas con la fiesta a cargo del grupo de música tradicional Arnela de Carral y degustar alitas de pollo.

El precio será de 5 euros socios y de 7 euros no socios.

En Cedeira

Día 17

Cedeira celebrará el Día das Letras Galegas con un acto institucional que se llevará a cabo en la Praza do Concello. Tendrá lugar a las 12.00 horas y corresponderá a la lectura del manifiesto institución, tras el cual la formación Cantareiras de Buxainas ofrecerá una actuación musical.

En Cerdido

Día 17

Se organizan una serie de actos con el fin de poner en valor la figura de Severino Trinquete Solloso, cofundador de la Asociación Pila Ancha , de la Habana.. Se llevarán a cabo a las 18.00 horas en el cementerio de San Martín, donde se realizará un homenaje a T. Solloso, y a las 19.00 horas en el área recreativa O Castro, lugar en el que se podrá asistir a la conferencia Lembranzas de Severino T. Solloso. A cargo de Xosé María Dobarro Paz.

En Fene

–Jornadas dedicadas a las Letras Galegas en la A.C.D.R. Liga de Amigos de Barallobre de Fene, con Poesía, Música e Idioma, presentada por el alumnado del IES de Fene.

Sábado 17, a las 18.00 horas tendrá lugar la proyección audiovisual dedicada a Pucho Boedo y a las 19.30 horas, actuación del grupo de canto de la sociedad.

Domingo 18, a las 13.00 horas dará inicio la sesión vermú con el grupo Cantareiras Xerfa y a continuación habrá degustación de callos y liscos.

–En la parroquia de Magalofes la Asociación de Vecinos «San Xurxo» ha organizado una serie de actos en su Local Social.

El programa dará comienzo el viernes 16 a las21.00 horas con un acto institucional que marcará la inauguración oficial de la Semana das Letras Galegas. Tras este acto, los asistentes podrán disfrutar de una representación teatral a cargo del grupo Licor Café, perteneciente a la Asociación de Vecinos El Pinar de la Magdalena.

La jornada del sábado 17 estará centrada en la convivencia vecinal con un Xantar Veciñal que se celebrará a las 14.00 horas. El precio para asistir a esta comida es de 12 € para no socios y gratuita para los socios, siendo necesario reservar mesa antes del jueves.

El broche final a esta Semana das Letras Galegas tendrá lugar el domingo 18 a las 17.00 horas con un acto de clausura muy especial. El escritor Antón Tizón será el encargado de cerrar las celebraciones con su intervención, aportando su visión y conocimiento sobre la literatura gallega. Para culminar la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una actuación del grupo Xirifeiras.

En Mañón

—Exposición sobre as cantareiras en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

—El domingo, día 18 ,a las 13.30 horas tendrá lugar la actuación del grupo Silbarda que hará un pasacalles por el Puerto de Bares. A las 18.00 horas el local social del Puerto acogerá la presentación del libro «Mañón Progresa» de Hixinio Puentes.

En Miño

—El Centro Social A Rúa acoge la celebración del Día das Letras Galegas el día 17 a las 12.00 horas. Los asistentes podrán disfrutar con un homenaje a las voces femeninas de la tierra a través del espectáculo Para cantar veño eu a cargo de la ACRD O’Castro de Miño.

En Moeche

— Celebración las Letras Galegas 2025 con una variada programación. El domingo 18 de mayo habrá una andaina pola lingua con salida desde el Castelo de Moeche a las 10:30h, finalizando con música y aperitivos (inscripción previa necesaria).

En Mugardos

Día 17

—El Casino Progreso de Franza, en Mugardos, celebra el Dia das Letras Galegas con un actuación musical. El evento está programado a las 20.00 horas y cuenta con la presencia del dúo Os Bolas, la Coral Amistad de la AVV O Couto de Narón y la Coral Estrelas do Mar.

En Narón

Día 16

—La Fundación Terra de Trasancos se vestirá de gala para acoger la celebración del Festival das Letras Galegas. A partir de las 17:00 horas, este evento cultural ofrecerá una tarde dedicada a la riqueza y diversidad de la literatura gallega, uniendo tradición y arte en un ambiente festivo.

La jornada contará con la valiosa colaboración de la Coral Chorima de Castro,. Además, el público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de las actuaciones de diversos grupos pertenecientes al Padroado de Cultura do Concello de Narón, el Grupo de Gaitas, Cantareiras, Grupos de Baile Tradicional y la Escola do Grupo Alxibeira.

La entrada a este encuentro cultural es libre y gratuita.

Día 17

—Praza da Lectura: a las 11.30 horas, A libraría máxica de Inventi Teatro. A las 12.30 horas, Cantareiras do Padroado da Cultura. A las 17.00 horas, Contos de lobos de Teatro Ghazafelhos. A las 18.00 horas, Banda de Gaitas do Padroado da Cultura.

En esta jornada, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, habrá juegos populares y también se podrá visitar y participar en el espacio de lectura y librería.

-Pazo da Cultura: a las 20.00 horas, A cincenta que non quería comer perdices de Sarabela Teatro. Entradas: desde 5.50€

—El C.C.S. de Sedes, acoge la celebración de una jornada dedicada a las Letras Galegas.

A las 12.30 horas comenzará el Festival de Cantareiras con Algarabía, As Caldupeiras y As de Sedes. A las 14.00 horas habrá xantar popular a base de paella (8€/ración) y a las 16.00 horas se proyectará el documental Leváme a idea. A las 17.30 horas arrancará la foliada libre.

Día 18

—Café Teatro del Pazo da Cultura, de 10.00 a 14.00 horas, obradoiro de cantareiras. Inscripción previa: 25€

En Neda

—O Concello de Neda programa este sábado, Día das Letras Galegas, que este ano se dedica ás cantareiras e á poesía popular oral, un concerto de Alxibeira, veterano grupo de cantareiras do Padroado de Cultura de Narón, e máis pola súa charanga. A actuación terá lugar na Casa da Cultura de Neda, a partir das 20.30 horas.

O concerto, cuxas entradas se poderán adquirir por 2 euros dende unha hora antes do comezo, completa a oferta especial de actividades do Concello para conmemorar as Letras Galega. Unha programación que incluirá tamén nesa xornada o espectáculo multidisciplinar para o público familiar “Dende Rosalía ás Cantareiras”. As mulleres nas Letras” (Casa da Cultura, 12 horas).

En Ortigueira

—El Día das Letras Galegas se celebra con una FOLIADA dedicada a las Cantareiras en el Escolar de San Claudio. El evento tendrá lugar el viernes 16 de mayo a partir de las 21:00 h.

Contará con las actuaciones de”Os do 21”(O Vicedo), “Desmuiñdas do Ventoeiro” (Moeche) y “Arume do Ortegal” (Mera).

Se anima a los asistentes a traer sus instrumentos y muchas ganas de bailar y cantar, ya que después habrá FOLIADA LIBRE hasta que el cuerpo aguante.

En Valdoviño

Valdoviño conmemorará o Día das Letras Galegas, coa estrea da obra teatral «Que che vaia ben meu canciño do palleiro», a cargo do grupo do Centro Cultural Rosalía de Vilaboa, e o concerto da agrupación de música tradicional «Vai Rañala Meu!». A cita terá lugar este domingo 18 de maio a partir das 17:30 horas no centro cultural de Vilaboa, con entrada libre e de balde ata completar aforo.

OTROS ACTOS EN LA ZONA NORTE

En Ares

-Nueva edición del DegustAres, una ruta de pinchos para disfrutar de la gastronomía local.

Durante los días 17 y 18 de Marzo, siete establecimientos de hostelería ofertarán diferentes tapas, al precio de 1 euro.

Los establecimientos que participan son los siguientes: CIRS de Cervás, Club Tenis de Redes, Casino de Ares, Noaru, Hamburguesería O Lago, Tarrafa y Salitre de Ares.

Los clientes podrá votar por sus tapas favoritas y optar a los premios que se repartirán. También habrá premios para los hosteleros cuya tapa haya sido agraciada.

En As Pontes

Día 18

-As Pontes celebrará una nueva jornada dedicada a las abejas. El programa de actividades se llevará a cabo en horario de tarde en la Casa do Mel de Goente de 16.30 a 19.30 horas, y consistirá en varios obradoiros y talleres infantiles dirigidos a niños y niñas a partir de 3 años.

En As Somozas

Día 17

As Somozas celebra la Romería de San Isidro. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de la sesión vermú con Almudena. A continuación habrá xantar popular a un precio de 25 euros (empanada, callos, jarrete, queso con membrillo, proia, café y chupito). El precio, 25 euros.

La sesión de tarde estará amenizada por Almudena y el dúo Explosión.

Además, por motivo del Día das Letras Galegas, actuará de forma estelar Xisco Feijoo.

En Moeche

Día 16

—El Local Social de Pereiro (San Xurxo), acogerá la celebración de la presentación de una nueva edición del Festival Irmandiño a las 21.00 horas.

Durante el evento también se celebrará un concurso de tortillas y croquetas con regalos para las personas ganadoras, la formación Desmuiñadas do Ventoeiro ofrecerá una actuación y tendrá lugar una foliada abierta

En Mugardos

Día 17

—Feria Vecinal que se celebra en el Parque da Constitución. Los asistentes podrán comprar en los puestos instalados para la ocasión a partir de las 10.00 horas y desde las 13.15 horas disfrutar con la sesión vermú a cargo de Son Con Swing, degustar una churrascada a precios populares y bailar con la sesión DJ de Álvaro.

También habrá pista de karts, sorteo y castillos de aire.

En Ortigueira

—-La parroquia de Céltigos celebra la fiesta en honor a la Virxe da Caridade.

Viernes 16 de Mayo, comienzan las fiestas con una gran tirada de 21 bombas de palenque. Por la noche, a las 20.00 horas, tendrá lugar una gran churrascada amenizada por el dúo Borja Dinastía y Dj Pana.

Sábado 17, a las 14.00 horas, comenzará la sesión vermú a cargo del grupo Fuxsión Latina, formación que además animará la verbena de la noche desde las 22.30 horas junto a la orquesta Triunfo.

Domingo 18, comienza la jornada a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne cantada por el Coro de Espasante, seguida de la sesión vermú larga a cargo del dúo De Lux.

—-Ruta cabalar que tendrá lugar el sábado, día 17 , que incluirá en su programa sesión vermú, almuerzo, tarde de pruebas cabalares y actuaciones musicales.

La III Xuntanza Cabalar comenzará con la reunión de los participantes a las 09.30 horas desde la pista del polígono da Rega. A las 10.00 horas dará inicio la salida de la ruta rumbo a la playa de Morouzos, y a medio camino se hará una parada para tomar unos pinchos. A las 13.00 horas, de regreso a la pista, la solista Claudia animará la sesión vermú y a las 14.00 horas dará inicio la comida popular. Durante la comida habrá sorteos.

A las 16.00 horas comenzarán las pruebas calabares de andadura gallega y al término de las mismas se entregarán los correspondientes premios y la citada solista ofrecerá una actuación.

Habrá hinchables y paseos en pony gratuitos para los pequeños.

—El Centro Social de Ladrido acoge la celebración de una gran fiesta dedicada a los años 80 y 90, en la jornada del sábado 17 a partir de las 20.30 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una fiesta donde sonarán las grandes canciones de estas dos décadas inolvidables. El precio del evento, 10 euros, incluye una consumición.

En Valdoviño

—Fiesta dedicada a la Virxe da Ascensión que se celebra en la parroquia de Meirás el sábado 17 de Mayo. Los actos comenzarán con el oficio, a las 13.00 horas, de la misa en la capilla do Bo Xesús. A continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Pasión, que además animará la verbena de la noche en una velada donde también se dará cita la orquesta Panamá.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

—A las 11,00 horas el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y de la gerente del área sanitaria, Fernanda López, visitará las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil. En el Hospital Naval (avenida da Residencia, s/n).

—A las 13,30 horas la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el escape room móvil “Apuesta por ti, no te la juegues” pot la prevención de la ludopatía en Galicia. En la praza de la Constitución.

En Narón

—A las 10,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el nuevo centro de educación especial y servicio de atención temprana de la asociación Nuestra Señora de Chamorro (camiño da Calzada, 16).

EN EL CONCELLO DE FERROL

Día 16

10.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la concejala de Urbanismo, Blanca García, visitan las obras del local de Affinor. Plaza de España nº 23-25.

10.00h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Fiestas, Nuevas Tecnologías y Marca Ferrol.

11.30h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, se reúnen con la AVV de Doniños-San Román. Local AVV San Román.

11.30h.- La concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain, asiste al concurso escolar de ideas con motivo de la Semana de Seguridad vial. Capilla Centro Cultural Torrente Ballester.

11.30h.- El concejal de Marca Ferrol, Arán López, asiste a la presentación del ciclo de conciertos Orballo cultural, incluidos en el programa de los conciertos del Xacobeo 2025. Sala Eisenman. Cidade da Cultura de Galicia,

12.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, participa en la presentación oficial del III Campeonato de España de Cans Atraillados sobre Xabaril Salvaxe, una prueba de referencia nacional en el ámbito de la caza mayor y el rastro sobre jabalí. Sala de Curuxeiras.

12.30h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, se reúnen con el nueva directiva de la AVV de Doñiños- O Lago. Local AVV O Lago.

13.30h.- El concejal de Juventud, Arán López, visita el Escape Room instalado en la plaza de la Constitución.

18.00h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste a la inauguración de la exposición Apuntes para un recorrido vital y artístico de Andrés Freire. Sala Bello Piñeiro. Centro Cultural Torrente Ballester

EN DEFENSA

Día 18

—La fragata “Álvaro de Bazán” regresa a su base de estacionamiento en Ferrol tras su participación en la operación “NOBLE SHIELD” integrada en la agrupación permanente de la OTAN SNMG-2 en aguas del Mediterráneo.

La fragata “Álvaro de Bazán” atracará en el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol a 10:00 horas, y el acto será presidido por el capitán de navío, Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Jesús Viñas Barciela.

—Tras el regreso de la fragata “Álvaro de Bazán”, está prevista la llegada del BAC “Patiño” al muelle número 10 del astillero de NAVANTIA, después de participar en la operación “NOBLE SHIELD” integrado en la agrupación permanente de la OTAN SNMG-2 en aguas del Mediterráneo.

El acto de recibimiento, que comenzará a 11:00 horas, será presidido por el capitán de navío, Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Jesús Viñas Barciela.

INFO DIOCESANA

Día 17

—A las 9.00 horas, con salida de la plaza de Canido, “sábado de roteiros desde a fe: Canido-A Graña-Canido” (Ferrol) Organiza la delegación diocesana de Peregrinaciones y Camino de Santiago. Abierto a todos

EN LO CULTURAL

En Ferrol

Día 16

—Presentación del nuevo libro de Marcos Lorenzo “Obras públicas”(Libros Lorref, 2025) en la Central Librera Dolores, a las 19:15h. El autor estará acompañado por Iolanda Gomis, Maica Rodríguez Freire y Carme Romero.

—La compañía viguesa Manekineko trae este viernes, a las 20.30 horas, la pieza teatral Cancións amarelas, flores tristes recomendada para mayores de 16 años de edad, y que se representará en el teatro Jofre. Se trata de un drama con tintes cómicos, en gallego y dirigido por Nerea Brey con guión de Ernesto Is.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

Día 18

—A las 14.00 horas en el estadio municipal de A Malata encuentro entre el Racing de Ferrol y el Cádiz CF.

—Nueva edición de la Carreira Solidaria Pola Seguridade Viaria que reunirá a corredores de todas las edades que competirán en diversas modalidades; peques, de sub 8 a sub 23, sénior y master A, B, C y D.

El punto de salida y meta estará ubicado en la Praza de Armas. A partir de las 10.00 horas saldrán los participantes de las categorías menores y a las 11.00 horas los corredores de la absoluta, que deberán completar un circuito de 5 kilómetros.

La modalidad absoluta tendrá un coste de inscripción de 5 euros, el resto de categorías serán de inscripción gratuita.

En Miño

Día 18

Andaina solidaria que se celebrará a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) . La andaina será circular, comenzará a las 10.30 horas, tendrá un recorrido de 7 kilómetros y su punto de salida y llega estarán ubicados en la praza Parchís.

El precio de la inscripción será de 5 euros adultos y de 3 euros niños/as hasta los 12 años.

En Moeche

Día 17

—Nueva edición del Open de Dominó Concello de Moeche. El evento se llevará a cabo en la Nave do Mercado en horario de mañana y tarde; a las 10.15 horas comenzarán las rondas matinales y a las 16.00 horas las rondas de la tarde.

Se repartirán premios entre los tres primeros clasificados de cada categoría: equipos y parejas.