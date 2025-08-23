Se disputa o IV Trail dos Irmandiños “Castelo de Moeche”

Moeche acolle unha nova edicion do seu trail, nesta ocasión da man do Club Deportivo 21Leguas, entidade organizadora. A proba terá lugar o domingo 24 de agosto de 2025, na última xornada do festival, con saída ás 10:30 horas nas inmediacións do Castelo de Moeche, na parroquia de San Xurxo, e chegada no mesmo lugar. As inscricións pecháronse a pasada semana con maís e 180 persoas inscritas.
O deporte súmase ao evento cultural máis agardado do concello, o Festival Irmandiño, unha celebración da nosa cultura, da nosa historia e da nosa identidade colectiva. O IV Trail dos Irmandiños, Castelo de Moeche suma xente, co deporte ao Festival con máis de 180 persoas inscritas.
Para poder levar a cabo esta proba o Club 21 Leguas leva semanas desenvolvendo un intenso e xeneroso traballo e conta coa colaboración da Deputación da Coruña, o Concello de Moeche, Protección Civil, a Asociación de Veciños do Val de Moeche e Asociación Cultural Irmandiños de Moeche.
O Trail é una carreira de montaña de carácter popular que discorrerá por sendas, pistas e montes do val do Concello de Moeche. A distancia é de 17 km e un desnivel positivo dun trazado de dificultade técnica e física media-baixa. Existe algún pequeno tramo de enlace por estrada e, aínda que haberá persoal da organización controlando o tráfico, os corredores deberán respectar as normas de seguridade viaria, xa que as estradas non estarán pechadas.
O percorrido estará debidamente sinalizado con carteis, cintas e pintura ecolóxica. O tempo máximo do que disporán os participantes do Trail para cubrir o respectivo percorrido, será de 3 hs 00 minutos no Trail (peche da meta as 13:30 horas). Habilitaranse dous postos de avituallamento nos quilómetros 6 e 12,5 con auga, bebida isotónica, froita e doces; ademais do disposto na meta. A carreira estará cronometrada por un sistema de cronometraxe mediante chip.
Ademais das moitas persoas inscritas, o domingo o público pode gozar deste trail e a continuación do xantar do festival Irmandiño e a música de Paracetafolk e Lina e Lola, que se prolongará durante a tarde como peche desta XLVI Festival Irmandiño.