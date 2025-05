Accidente cunha persoa ferida na AG-64, no concello de As Pontes

Un condutor resultou ferido este martes tras verse implicado nun accidente entre un furgón e un vehículo guindastre ocorrido na AG/AG-64, á altura do municipio das Pontes (A Coruña), segundo informaron o CIAE 112 Galicia e o Consorcio Provincial Contraincendios e de Salvamento.

O sinistro ocorreu sobre as 6,30 horas da mañá, no punto quilométrico 27, á altura de Espiñaredo, en dirección Ferrol, e foi o condutor do guindastre o que contactou con Emerxencias para informar de que tivera un accidente, unha colisión por alcance, no que estaba tamén implicado un furgón.

Ao principio parecía que o condutor do furgón se había quedado atrapado, aínda que finalmente puido saír do vehículo polo seu propio pé e foi evacuado en ambulancia a un centro sanitario.

No operativo participaron, ademais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os efectivos do bombeiros do Parque do Eume, que se encargaron da limpeza da vía; axentes da Garda Civil e de Policía Local das Pontes; membros de Protección Civil; e os servizos de mantemento da vía.