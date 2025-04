Concierto de primavera 2025- (Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

Acaba de celebrarse en la tarde de este sábado, día 12 de abril, el “Concierto de Primavera 2025” en el Auditorio de Ferrol con la participación de dos formaciones pertenecientes al Programa educativo de la Orquesta Sinfónica de Galicia SonFuturo, que ofrece a través del Coro Infantil, el Coro Xove y la Orquesta Infantil, un plan de formación musical didáctico- progresivo para el alumnado que es cantera de hoy para futuros profesionales de la música del mañana y en donde concurren jóvenes ferrolanos que encuentran en la ciudad herculina la posibilidad de encauzar sus sueños musicales.

Es importante en la formación del músico desarrollar el objetivo final de cualquier manifestación artística: presentarse ante el gran público para hacerle disfrutar del arte; tal y como aconteció con las jóvenes promesas que pudimos escuchar gracias especialmente al departamento de cultura del Concello , a la directa implicación del historiador Jaime López Fernández y a la OSG, que accedió finalmente a ofrecer el concierto marcado por un eclecticismo que nos llevó de Vivaldi ‒ que tanto contribuyó a la educación de chicas y chicos del Ospedale della Pietà‒, a los Beatles, pasando por los compases del estadounidense C. Jennings, el “ letrista más erudito”, coautor del famoso tema “ My Heart Will Go on” del film “Titanic”; los de Händel; los de M. Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma y Rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere; los de P. Martin o los del británico R. V. Williams, con su música “visionaria”. Hasta aquí el coro infantil, dirigido por Sofía Rodríguez y acompañado por la pianista Isabel Romero y la Orquesta Infantil dirigida por Enrique Iglesias. Para proseguir, con la participación del coro joven bajo la dirección de Daniel G. Artés, con la música del gran sinfonista A. Bruckner, la de J. Wilderer, Mozart, el “divino”, Fauré y la del estadounidense S. Paulus.

Ilusión y emoción en cada nota .