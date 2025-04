BNG de Narón reclama reunión da Comisión especial de seguimento da praga das moscas no Val

O BNG de Narón reclama ao goberno municipal a convocatoria dunha reunión da Comisión especial de seguimento da situación producida polas moscas na parroquia de O Val.

«A situación producida polas moscas no Val é moi preocupante. Desde o ano 2020 os veciños desta parroquia sofren a presencia dun número esaxerado de moscas nas inmediacións das vivendas, unha praga da que se descoñece o foco inicial. Desde aquela este problema non cesou, ao contrario, vai en aumento e as moscas trasládanse xa a casas que non pasaran por isto en anos anteriores».

«Debido a isto, creouse unha Comisión de seguimento da situación producida polas moscas na parroquia de O Val, onde están presentes distintos membros da corporación municipal, representantes da sanidade pública, do goberno da Xunta e do departamento de medio ambiente do concello».