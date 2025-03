Sin aspavientos- ( Enrique Barrera Beitia )

Enrique Barrera Beitia

Todos tenemos un sesgo ideológico que filtra nuestra opinión sobre el trabajo del gobierno y de la oposición en el concello de Ferrol, y no es raro que los que más presumen de equidistancia en el análisis, sean los primeros en lanzarse a degüello contra una de las partes. Lo más racional sería comparar sin aspavientos los balances de gestión con sus aciertos y errores, mientras que lo más irracional es sentenciar que tal o cual partido ”no hizo absolutamente nada por Ferrol”, porque tan imposible es no hacer nada positivo en cuatro años como inevitable ejecutar actuaciones equivocadas, por no decir que lo acertado para unos puede ser lo equivocado para otros.

Todavía no hay nada importante en marcha

Así que como todos saben aquí de qué pie cojeo, voy a opinar sobre lo que nuestro alcalde dijo el pasado 20 de

marzo, en el encuentro organizado por el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo. Incidió mucho en que

“en la mitad del mandato tendremos en marcha todos los compromisos que asumimos con los vecinos”, lo que

quiere decir que cuando han transcurrido veintidós meses del mismo, todos sus proyectos están todavía en fase de

preparación, o dicho de otra manera, que terminadas las grandes obras que empezó el anterior gobierno municipal

no han empezado las del actual, que como todos saben, tiene mayoría absoluta y una nutrida nómina de asesores.

Tendremos que esperar a conocer los detalles del derribo de la muralla, de la ciudad del deporte y de la

urbanización del Sánchez de Aguilera para opinar, pero estos trámites administrativos acumulan tanto retraso que

las obras empezarán con suerte a comienzos del 2026.

El día a día y lo que no se dijo

Si los proyectos importantes permiten avanzar a la ciudad, el buen hacer en el día a día la mantienen a flote, y no

hay ningún gobierno local que no haya sido capaz de presentar una lista con actuaciones que encajen en este

apartado.

El alcalde la presentó en la susodicha rueda de prensa y no tengo nada relevante que decir al respecto, salvo que el termómetro que marca esta básica capacidad de gestión es la ejecución de las partidas presupuestarias, y en el documento municipal que certifica las cuentas de 2024, nos encontramos con una ejecución del 55% frente

al 64% de 2022. Es decir, que un alcalde en minoría y un equipo de asesores más reducido, fue capaz de mover más

recursos que el actual, y atravesando una pandemia que inhabilitó parte del mandato.

Esas mismas cuentas reflejan un aumento de la presión fiscal que aporta 13 millones más de euros, equivalentes a

203 euros por cada vecino. Este hecho es especialmente relevante porque el eje de la campaña electoral del PP fue

precisamente la bajada de impuestos y tener suelo industrial para atraer empresas. Cuando escribo este artículo, el

concello no tiene un sólo metro cuadrado que ofrecer, y nuestro alcalde anuncia (no podía decir otra cosa) que se

está trabajando en este tema.