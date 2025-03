Puertas abiertas para conocer los servicios acreditados del Área Sanitaria de Ferrol para posible formación de hasta 52 residentes

El Área Sanitaria de Ferrol abrió este viernes, día 28, sus puertas para futuros profesionales de la sanidad invitándoles a que se formen como residentes en dicha área. Para que conocieran los servicios, tutores y posibles compañeros de residencia organizaron una mesa coloquio con los residentes que ya optaron por esta área, y que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Presentaron un programa de docencia muy personalizado en el que “se cuida la formación de cada residente”.

En el transcurso del acto, se abrió un turno de preguntas para cada especialidad. Se puede optar este año a un total de 52 plazas de residentes en el Área Sanitaria de Ferrol, al añadirse como novedad la especialidad de Oncología, que se acreditaba en el año anterior. Participaron en el acto la gerente del área, Fernanda López Crecente; el director de Atención Hospitalaria, José Muñoz Iglesias; el jefe de estudios del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ramón López de los Reyes; la jefa de estudios de la Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria, Tamara López Cela; y la presidenta de la subcomisión de docencia de especialidades de Enfermería, Marisa Fraga Sampedro.

La gerente del área destacó que «por el tamaño y disponibilidad de los tutores se hace una atención muy personalizada”. José Muñoz agradeció a los posibles futuros residentes que “habían venido a conocer de primera mano todo lo que las personas que trabajan en el área les pueden aportar“, y los invitó a “formar parte de esta gran familia”. Ramón López de los Reyes destacó el relevante papel de los y de las residentes “sois un motor esencial y hacéis que nos mantengamos al día“. Tamara López Cela, enfatizó que “ser un área pequeña es una de nuestras fortalezas por la familiaridad”, y subrayó la “atención integral al paciente y la implicación en la docencia al 100%”. Y, por último Marisa Fraga subrayó “el trabajo en equipo, con relación entre las distintas especialidades”.

Claves para escoger esta área

Durante el acto se mostraron las claves para escoger esta área para formarse: “el compromiso de todo el personal con la docencia; el trabajo interdisciplinar; la cercanía en el trato de todos y todas los profesionales y el buen ambiente laboral; excelentes profesionales y trabajo en equipo; flexibilidad en los itinerarios formativos y facilidades para adaptar la formación para un mejor aprovechamiento por parte de la residentes, y, también, para rotaciones externas en centros de referencia nacionales e internacionales”.

Además, “tienen la oportunidad de participar en muchas de las actividades asistenciales y con un volumen suficiente de pacientes”. Por último, “los tutores del área son personas implicadas y dedicadas a sus residentes, con una formación completa”.

Todas estas cuestiones fueron avaladas por los nueve residentes que están ya haciendo su formación en el Área Sanitaria de Ferrol, y que contaron su propia experiencia a los futuros posibles residentes que acudieron a esta jornada de puertas abiertas en la mañana de este viernes. Invitaron a estos asistentes a indagar el papel que juega el residente en el hospital y si es “verdaderamente el centro de la formación, como es aquí; a procurar un buen ambiente de trabajo, la situación personal y que sea una especialidad que realmente quieres”. Algunos de ellos coincidieron en que Ferrol no era una primera opción, pero que ahora “me quiero quedar”. Incidieron en que “el volumen de pacientes no es un problema porque se ve casi todo, y hay facilidades para rotar si no hay esa posibilidad”. También confluyeron al hablar de los equipos docentes, que “son fantásticos y escuchan” y que “los adjuntos se implican”. Alguno de ellos, con la residencia casi finalizada, subrayaba: “siento orgullo porque aquí las cosas se hacen muy bien, sales bien formado y con mucha autonomía”.

Ya son 26 las especialidades acreditadas

El Área Sanitaria de Ferrol cuenta con acreditación docente desde el año 1978, y son un total de 26 las especialidades acreditadas en la actualidad, con la de Oncología, que se acreditó el año pasado, y que los futuros residentes pueden escoger este año por primera vez.

Son Medicina Familiar y Comunitaria, Traumatología, Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Psiquiatría, Ginecología, Psicología Clínica, Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos, Urología, Radiodiagnóstico, Oftalmología, Neurología, Digestivo, Dermatología, Anestesia y Reanimación, Medicina Intensiva, Anatomía Patológica, Microbiología, Endocrinología, y Neumología.

Además, están también acreditadas la Enfermería Obstétrico Ginecológica (matronas), la Enfermería Familiar y Comunitaria, y la Enfermería de Salud Mental.

Junto con esto, el Área Sanitaria de Ferrol cuenta con 12 centros de salud acreditados para la docencia. En la actualidad, son más de un centenar los tutores y colaboradores docentes en los distintos centros acreditados del área Sanitaria de Ferrol; y hay un total de 128 los profesionales Residentes: Análisis Clínicos (2); Anatomía Patológica (3); Anestesia y Reanimación (4); Aparato Digestivo (3): Cirugía General (4), Cirugía Ortopédica y Traumatología (5); Dermatología (4); Farmacia Hospitalaria (3); Medicina Intensiva (2); Medicina Interna (5); Microbiología (2), Neurología (3); Neumología (1); Obstetricia y Ginecología (4); Oftalmología (4); Pediatría (4); Radiodiagnóstico (4); Urología (5); Unidad Docente Multiprofesional del área Familiar y Comunitaria (49, 35 de medicina y 14 de enfermería); Unidad Docente Enfermería Obstétrico Ginecológica (4); Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental (13, 4 Psiquiatría, 5 Psicología Clínica y 4 Eir Salud Mental).

Conocimientos que se adquieren

En términos generales, ya que cada especialidad tiene sus peculiaridades, en el caso de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria, en la que se forman tanto médicos como enfermeros de esta especialidad de Familiar y Comunitaria, los nuevos residentes comienzan trabajando los primeros meses en un centro de salud del área, y, posteriormente, rotan en los centros hospitalarios. Además, esta unidad potencia la formación de los residentes en el campo del trabajo comunitario, buscando siempre la promoción de la salud, y la participación de la comunidad adscrita la cada zona básica de salud. Por su parte, las y los profesionales residentes de las distintas especialidades realizan las rotaciones y guardias correspondiente en los hospitales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y Puntos de Atención Continuada. De manera global, la supervisión del trabajo de los residentes corre a cargo de los tutores que son su referencia durante la formación.

Al final de cada rotación, los residentes son evaluados por los tutores y colaboradores docente de los distintos servicios, y, anualmente, su tutor, junto con un Comité Evaluador, los califica en base a sus conocimientos, habilidades y actitudes. Estos resultados, junto con los méritos adicionales -como sesiones clínicas, cursos, o investigaciones, entre otros- que cada residente reúne, establecen su evaluación anual y final.