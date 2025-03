O Pazo da Cultura de Narón acolle o X Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular

A décima edición do Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular remata esta fin de semana coa representación das tres últimas obras do programa. Este venres 28 o Pazo da Cultura de Narón acolle ás 20:00 horas a estrea da obra “La Celestina”, da compañía arxentina Rey Marciali Producciones.

Unha peza protagonizada por Julieta Daga que é unha versión libre da actriz e de David Picotto sobre o texto de Fernando Rojas. Na xornada de mañá poderase ver a peza “Vicio houbo sempre”, da galega Atenea García, unha proposta de narración oral para público adulto na que se presentan historias de vida recollidas a mulleres que xa cumpriron os 80 anos. A obra dará comezo ás 20:00 horas.

A programación do festival pecharase cun espectáculo para público familiar e infantil, “Lúa quere viaxar a… Marte!”, da compañía galega A Xanela do Maxín. O Café Teatro do Pazo acollerá este espectáculo a partir das 18:00 horas. A protagonista da obra é Lúa, que tras dar a volta ao mundo sorprende á súa familia dicindo que quere viaxar a Marte.

As entradas dispoñibles para estes tres espectáculos poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es. O Padroado da Cultura organiza esta nova edición do Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular, que incluíu dende o pasado 7 de marzo varias representacións e actividades paralelas e que conta coa colaboración da Deputación da Coruña, da Xunta de Galicia e da Rede Eurolatinoamericana de Artes Escénicas.