O BNG de Ferrol rende homenaxe a Ricardo Carvalho Calero

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol renderalle unha homenaxe ao profesor Ricardo Carvalho Calero cun acto e unha ofrenda floral diante da súa casa natal este sábado 29 de marzo, ás 12:00 horas.

Con este acto que tradicionalmente organiza o BNG lembrarase a figura do profesor ferrolán cando se cumpre o 35 aniversario do seu pasamento (Ferrol 30 de outubro de 1910- Santiago de Compostela 25 de marzo de 1990).

Ademais de lembrar a figura de Carvalho Calero este acto servirá para demandar, unha vez máis, a recuperación da súa casa natal. O BNG segue a defender, «fronte a desidia do goberno municipal, a declaración da casa natal e das parcelas que forman parte do proxecto de rehabilitación como Zona de Especial Necesidade de Rehabilitación (ZER), unha medida que permitiría desenvolver o proxecto de recuperación deste inmoble co obxecto de convertilo nun centro de referencia da historia, da cultura e da lingua na nosa cidade e que sirva, asi mesmo, de lugar de encontro para o barrio», manifesta o BNG