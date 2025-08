La Confederación Española de Policía denuncia la falta de personal, en Ferrol-Narón, ante el aumento de los delitos

Hace un mes y medio, el 12 de junio, representantes de la Confederación Española de Policía se manifestaban en Ferrol para denunciar el incremento de los delitos graves y la falta de personal para hacerle frente, entre otras reivindicaciones.

«Los hechos de los últimos meses y las estadísticas de la Secretaría de Estado de Seguridad nos han dado la razón», remarcan desde la CEP, y añaden que «cuando salimos a pedir un aumento de la plantilla policial para prevenir estos delitos en la calle y para aumentar el personal de investigación que los reprime es porque es necesario».

8 Delitos contra la libertad sexual en Ferrol en 2016, 13 en 2017; en 2024 fueron 33

«En 2016 cero agresiones sexuales con penetración, 2 en 2017; y en 2023 fueron 12, por 11 en 2024. Los datos son muy muy claros, y desde el Gobierno se está discriminando a Galicia frente a otras comunidades autónomas que están siendo regadas con cientos de millones para seguridad, mientras comisarías como la de Ferrol es de época de los Celtas y su personal es deficitario para hacer frente a la realidad delincuencial actual, 2.126 infracciones penales en 2016 en la ciudad de Ferrol frente a las 3.023 del año 2023 y 3.052 del año pasado» señalan desde la CEP.

Denuncia de abandono

Ya en la manifestación de junio ante la comisaría de Ferrol, en la avenida de Vigo , reclamaban «dignidad policial» para los agentes «ante el abandono» que, denunciaban, padecen tanto en medios humanos como materiales por parte del Ministerio del Interior, al tiempo que reclamaban la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, al tiempo que recriminaban al Gobierno central el «que riegue con una lluvia de millones y efectivos policiales a unos» (en referencia a las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra), mientras «otros recibimos una lluvia de agravios, desprecios y promesas incumplidas». «Y ahora se nos niegan efectivos policiales, medios y derechos sociolaborales que se le otorgan a policías de comunidades autónomas con gobiernos independentistas».

«Tenemos en Galicia una de las plantillas más envejecidas de toda España, con una media de 50 años, y están sacando de la calle a los agentes para hacer DNI. Sí es cierto que subió la plantilla, pero es que cada vez somos menos haciendo las labores policiales y hacemos más administrativas», manifestaba José Javier Martínez Rodríguez, secretario de comunicación del CEP en Galicia.

«Estamos peor que nunca, los compañeros de Ferrol ven como la sociedad les reclama una respuesta contundente ante los últimos episodios de violencia, si bien la realidad es la que es, la ciudad de Ferrol no dispone de unidades especializadas en orden público, ni una plantilla policial adecuada a la situación de criminalidad que existe en la zona», señalaba Martínez Rodríguez.

«La conflictividad se está disparando y los agentes necesitan espacios, además de elementos como cámaras corporales o más pistolas eléctricas, pero todo esto lo escatima Interior: dedica 1.512 millones de euros a las policías autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años».

Y refiriéndose a las instalaciones de la avenida de Vigo recuerdan que la comisaría de Policía Nacional de Ferrol-Narón, un edificio construido en el año 1930, no reúne las condiciones mínimas para los agentes, que incluso no tienen taquillas, ni armeros. No hay suficientes calabozos por lo que muchas veces tienen que recurrir a los del cuartelillo de la policía local.