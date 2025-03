La gran final nacional de la FIRST LEGO LEAGUE reúne este sábado más de 700 jóvenes en el Campus Industrial de Ferrol

La Universidade da Coruña (UDC) y la Asociación Ingenier@s organizan, este sábado 29 de marzo, de 9:00 a 20:30 horas, la gran final nacional de la FIRST LEGO League en el Campus Industrial de Ferrol. En esta ocasión, participarán un total de 56 equipos de la categoría FLL Challenge y más de 700 jóvenes y chicas de entre 10 y 16 años de toda España.

El evento, coordinado por el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), José Antonio Becerra Permuy, podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la FIRST LEGO League Galicia. Las presentaciones de los Proyectos de Innovación se harán en las aulas de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y en las de la Facultad de Humanidades y Documentación, mientras que el Juego del Robot se disputará en el Pabellón de Esteiro y la entrega de premios tendrá lugar, en horario de tarde, en el Auditorio de Ferrol.

Al igual que en la FIRST LEGO League Galicia, el evento cuenta con la colaboraciones de más de 160 voluntarios y voluntarias, en su inmensa mayoría personal docente, investigador y alumnado de la Universidade da Coruña (UDC). Los dos equipos que ganen la gran final de la FIRST Lego League participarán en el WORLD FESTIVAL FIRST Lego League que tendrá lugar, en el The George R. Brown Convention Center de Houston (Texas), del 16 a 19 de abril . A mayores, los equipos de obtengan el primero y segundo premio a los Valores

FIRST, al Proyecto de Innovación, al Diseño del Robot y al Comportamiento del Robot, participarán en otros eventos internacionales llamados OPEN FIRST LEGO League que tendrán lugar, entre los meses de mayo y julio, en Grecia, Ciudad del Cabo, California, Massachusetts, Florida y en Sídney.

Los ganadores de la FIRST LEGO League Galicia que tuvo lugar el pasado 22 de febrero en el Campus Industrial de Ferrol, los equipos Captioma Elementals, de la Academia Captioma Galicia de Ourense, y el Mega Builder Team, del Centro de Formación MEGA de Riveira, participarán en este campeonato nacional en la categoría FLL Challenge para jóvenes y chicas de entre 10 y 10 años. Con todo, Galicia también estará representada por los equipos MONTA y AQUABOTS de Gazapo Gestión de Narón y Clam Trouleiro del CEIP de la Barquera de Cerdido en la categoría FLL Explorer de 6 a 9 años. Estos tres últimos equipos no compiten en el certamen y asisten como invitados al haber participado en alguna edición de la FIRST LEGO League Galicia.

Que es la FIRST LEGO League?

La FIRST LEGO League es un programa internacional que desafía a jóvenes y chicas de entre 4 y 16 años, divididos en 3 categorías, a resolver problemas del mundo real como pueden ser el reciclaje, la educación o las energías renovables. Mediante su resolución, los jóvenes disfrutan con la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, aprenden valiosas habilidades para su futuro profesional y personal como son el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

El desafío FIRST LEGO League en España

Desde el año 2022, la Asociación Ingeniera Soy es la entidad que impulsa la FIRST LEGO League en España en colaboración con el 20% de las universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación como socios. Además, la iniciativa es posible gracias a la colaboración de empresas y entidades que acercan a los participantes a los conocimientos y profesiones STEAM.

¿ Cómo funciona la FIRST LEGO League?

Cada temporada, la FIRST LEGO League permitirá a los chicos y chicas ver la amplia gama de oportunidades de la industria STEAM echando mano de su exploración como parte de SUBMERGED, un desafío en el que utilizarán el pensamiento creativo y la tecnología LEGO para explorar las capas del océano y llevar sus aprendizajes e ideas a la superficie mientras navegan cara el futuro. Su objetivo final será lo de imaginar e innovar nuevas formas de crear y comunicar arte en todo el mundo. Los equipos tienen que resolver este desafío en tres áreas de trabajo:

-El Proyecto de Innovación. Un proyecto que explique y detalle su solución innovadora como opción de mejora al problema propuesto.

– El Juego del Robot. El diseño, construcción y la programación de un robot LEGO MINDSTORMS Education que tendrá que superar divertidas misiones en un tablero de juego relacionado con el desafío.

– La integración de los valores FIRST LEGO Mientras los equipos desarrollan el Proyecto Científico y el Juego del Robot, integran los valores FIRST LEGO League: descubrimiento, innovación, impacto, inclusión, colaboración y diversión.