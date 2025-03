Clausura da xornada “O futuro dos parques empresariais” organizada por Cofer e o Concello de Narón

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, clausurou no mediodía deste mércores 26 a xornada “El futuro de los parques empresariales”, organizada pola Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (Cofer) e o Concello naronés.

O presidente da citada entidade, Cristóbal Dobarro, foi o encargado de inaugurar a convocatoria, á que acudiron representantes de diversas empresas asentadas na localidade. O secretario xeral da Federación Gallega de Parques Empresariales (Fegape), David Sobral, falou sobre a lei de parques empresariais de Galicia e as entidades de xestión, conservación e modernización. Desglosou a estrutura da lei, incidindo nos obxectivos da mesma e tamén no seu ámbito de aplicación, e tamén citou o exemplo sobre a creación de seccións en polígonos para que se integren as empresas alí asentadas e poder abordar asuntos particulares de interese de cada polígono, para manter as entidades de xestión e conservación no caso de que resulte convinte.

A continuación, o xerente do polígono de Carballo, Pablo Rodríguez, falou da tramitación para a creación da entidade de xestión, conservación e modernización do citado parque empresarial (Ecoxem). Incidiu, entre outros asuntos, na relevancia deste tipo de entidades para poder xestionar e implantar novos servizos no polígono (báscula pública de pesaxe, comunidade enerxética, central de compras…) e tamén da posibilidade de acceder a novas fontes de financiamento (subvencións públicas, patrocinios e programas europeos) e de contar con seguridade xurídica.

A terceira intervención correu a cargo de Francisco Castro, funcionario do Concello de Narón que fixo un relatorio sobre os polígonos industriais da cidade, as medidas para o seu impulso e desenvolvemento e tamén da recentemente creada aplicación web Infopolígonos. Permite, tal e como indicou, a búsqueda de empresas, naves industriais e outros servizos dispoñibles nos polígonos de Río do Pozo, A Gándara e As Lagoas, a través dun visor no que se especifica unha gran cantidade de información das empresas e servizos. Pódese navegar libremente por un mapa ou utilizar marcadores de ubicación e tamén se poden realizar búsquedas a través de diferentes parámetros, como a referencia catastral, o nome da empresa, número de parcela… tal e como explicou Castro.

Finalmente a alcaldesa, Marián Ferreiro, pechou a xornada agradecendo a Cofer o feito de organizala en colaboración co Concello. A rexedora local destacou que “o futuro dos parques empresariais é unha das máximas prioridades do goberno local” e destacou o papel que xoga Narón como motor industrial da comarca de Ferrolterra, un posicionamento que é posible, subliñou, “grazas á aposta e implicación do sector empresarial”.

A alcaldesa destacou o feito de que Narón é un dos 44 concellos emprendedores de Galicia da provincia da Coruña, “o que nos permite ofrecer beneficios fiscais a modo de bonificación do IAE e o ICIO e simplificar os procedementos administrativos á hora de conceder as licencias”. “Contamos a día de hoxe cunha gran variedade de industrias que souberon diversificar o seu mercado, atender as demandas do mercado e sortear vulnerabilidades para poder saír airosos ante posibles casos de crise”, recalcou Ferreiro, que tamén valorou a diversificación das empresas locais, a súa proxección de futuro e o seu papel como fontes de creación de oportunidades laborais.

En canto ao futuro, recordou que este mércores 26 remata o prazo da Entidade Pública Empresarial del Suelo (Sepes) para vender 53 parcelas de Río do Pozo. “Ogallá moi axiña teñamos boas novas sobre esta operación, porque o futuro dos parques empresariais, asunto central que nos reuniu nesta xornada, marca indiscutiblemente o futuro da nosa comarca, á que desexo de corazón o maior dos éxitos. Éxitos para Narón e tamén para os concellos veciños: Ferrol, Neda, Fene, Ares, Mugardos, As Pontes… porque os seus éxitos serán tamén os destas comarcas, os das nosos veciños”, subliñou.