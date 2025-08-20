Festas Veran Ferrol 2025

Novo ciclo musical en Ortigueira ‘Os solpores da Ribeira’ no porto de Espasante

Este sábado, 23 de agosto, comeza un novo ciclo musical en Ortigueira: ‘Os solpores da Ribeira’, no porto de Espasante.

Os concertos terán lugar na praza da Pola da Ribeira e a música será o elemento centra do programa, máis non o único. No caso de condicións climatolóxicas adversas os concertos trasladaranse ao Teatro da Beneficiencia.

sábado, 23 de agosto, a partir das 21:00 horas, terá lugar a actuación de Eris Mackenzie. Tamén celebrarase un campionato de paddle surf, para o que será preciso inscribirse no 644 698 387.

venres, 29 de agosto, será a quenda para o concerto de The Lákazans, a partir das 21:00 horas. Un día despois, o 30 de agostoGamelas e aduriñas porán a música a partir das 21:00 horas. E pola tarde terá lugar o mercado de artesanía e obradoiro de baile tradicional.

Para pechar este ciclo, o domingo 7 de setembro será o concerto de De Ninghures, a partir das 20:00 horas. Tamén haberá obradoiros de iniciación á batucada e ao muralismo.

Para todos os obradoiros será preciso inscrición previa no teléfono 981 400 000.

