El cuento de Pinocho en el gobierno-(Juan Cardona Comellas)

Juan Cardona Comellas

¿Quién habrá sido el “Gepeto” que talló a nuestro ínclito presidente? En la versión original de Carlo Collodi, por cada mentira que pronunciaba el protagonista le aumentaba la nariz. En nuestro caso solo marca con intensidad

el músculo masetero. En el cuento, la marioneta denuncia a su creador, el carpintero, que finaliza en la cárcel y se deshace, de un martillazo, de su consejero “pepito grillo”. En nuestro caso el personaje es más sutil, no es violento, pero tiene el poder de “nombrar” o despedir a los que hoy lucen como colaboradores. Una vez libre de su creador consiguió reunir a su alrededor los apoyos necesarios para ser «presimiente» y continuar en el poder. Deberá tener cuidado y controlar a los que hacen el papel del zorro y el gato; ya que intentarán aprovecharse, e incluso posteriormente deshacerse de él; aunque en el cuento un «hada» le salva de un trágico final y le da fuerza para ver el deterioro de los dos personajes, inicialmente amigos; pero que al final, no siendo necesarios se encuentran con la negativa de apoyo y son abandonados a su suerte.

Volviendo a la realidad, los amigos de la historia se pueden identificar como el señor Puigdemont y la señora Diaz; sus votos son necesarios y mantendrán su estatus mientras sean necesario, pero que tomen nota del final de los

personajes de ficción. No me atrevo a identificar al “pepito grillo” pero sea quien sea debe de tener mucho cuidado con su futuro político. Una interpretación libre del creador y mentor se puede circunscribir al que inicialmente le apoyó y colaboró en su encumbramiento: siento adjudicar al señor Ábalos ese papel: tiene una parte de Gepeto, otra de pepito grillo, otra del zorro y otra del gato.

Los finales son parecidos

Antes de que defenestre al “pepito grillo”, éste le podía recordar que ya era presidente del gobierno en junio de 2018, año y medio antes del primer caso de COVID en España y que por tanto no se encontró con un sistema

«absolutamente debilitado, abandonado, frágil»; para hacer frente a la pandemia por culpa del PP por no adelantarse a los hechos desastrosos de la pandemia (recordemos: ¡corona virus, oé, oé¡). Pandemia que le abrió el camino de poder gobernar sin el parlamento, y ahora sin Presupuestos. También podía recordarle que para mejorar la seguridad y defensa del país es necesario rearmarlo, que no es una palabra maldita; ya que, según la RAE, «rearmar» es simplemente: «Equipar nuevamente con armamento militar o reforzar el que ya existía» y no confundir militar con militarismo, idea que parecen rondar por la azotea de sus socios de Sumar, Podemos o Izquierda Unida para rechazar la propuesta de rearme (militarismo: «Predominio de lo militar en la política y el

gobierno de una nación», vamos, como sus amigos Putin o Xi Jinping) y a estos grupitos recordarles que cuando te bombardean las bombas no te pregunta tu filiación política, sino que simplemente explotan.

Para rematar el día, nuestro presimiente debe volver la vista atrás y ver lo lejano de: «OTAN, no. Bases fuera» y que sus socios de apoyatura pretenden revivir…

Y, por último, alguno de los colaboradores, que le victorean constantemente, le deberían de regalar una calculadora para no decir más tonterías sobre el gasto en Defensa de España, con unas pequeñas prácticas resolvería el enigma de pasar del 1.3% al 2% a corto y no digo nada llegar al 3% del PIB; otro cantar es de donde va a sacar el dinero para cumplir el objetivo y todo ello sin Presupuestos.

Así, vamos.