Pedro Sánchez y la Monarquía parlamentaria-( José Manuel Otero Lastres)

José Manuel Otero Lastres

Actualmente, gobierna el PSOE gracias a la reunión de la llamada “mayoría matemática” habida en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura. Podía volver mi vista más para atrás y ver lo que hizo el PP cuando estaba en el poder. Pero no añadirían nada frente a lo que voy a decir.

No se debe olvidarse, en efecto, que el gobierno actual viene directamente de una moción de censura planteada gracias a la actuación de Ciudadanos. Y que, desde hoy hasta hoy, y violentando las normas de corrección parlamentaria, sigue ha conseguido la mayoría matemática en el Congreso, siempre que el PSOE vaya pagando la “prima” de votación que le exigen sus “apoyadores” el Congreso.

Tal y como está nuestra Constitución, la situación actual conviene a los implicados en las votaciones del Congreson: el PSOE no quiere irse de la Moncloa y a Junts y todos los demás independentistas les conviene que la situación dure todo lo que se pueda, porque irán desguazando la Constitución mientras puedan.

Pero ayer oí a un antiguo e importante miembro del partido socialista de Madrid aventurar una tesis sobre lo que nos pasaría que me preocupó. Decía que la tesis final del líder del partido socialista era ir minando la importante posición de la Corona entre los españoles para llegar a plantear la conversión de la forma política del Estado, que es la monarquía parlamentaria, en una nueva república y ser él líder el futuro presidente.

No me extraña que viendo lo que se ha ido concediendo para mantenerse en la Moncloa, no haya alguien que piense que esa podría ser la “ilusión final” de algunos. Pero con toda sinceridad pienso que tal posibilidad es imposible salvo que hubiese una modificación importante de la voluntad actual de los ciudadanos que estarían dispuestos a cambiar la monarquía parlamentaria actual por una República.

En nuestro país es la primera vez que tenemos la monarquía parlamentaria y mi impresión personal es que nuestro Rey está desempeñando de manera ejemplar su posición de Jefe del Estado. Creo que, en general, la posición actual de los partidos políticos no es comparable con la del Monarca. La generalidad de la gente aprecia no solo que la actuación de nuestro Monarca Parlamentario es modélica, sino que se han dado cuenta de que los partidos han basculado desde la “partitocracia” a la “partitadura” y que dejar todo en manos de partidos no sería la mejor manera de representar nuestros intereses. Sobre todo en un momento en que hay algún partido que no deja de aparecer en los medios de comunicación por la concesión de posibles vulneraciones de la Constitución o por cuestiones de corrupción.

Elegir entre un Monarca parlamentario que ejercita sus funciones de manera ejemplar y cambiar para conceder a los partidos que nombren a un presidente de la República, es algo tan inusitado que solo puede plantearse como una hipótesis.