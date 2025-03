O contacontos infantil “Peques e heroas” chega este sábado á biblioteca de Neda

O espectáculo de narración oral forma parte da programación especial polo Día da muller.

A Biblioteca municipal de Neda sumarase este sábado á programación, impulsada polo Concello con motivo do Día da Muller. E farao cun espectáculo para o público infantil. Trátase do contacontos “Peques e heroas”, de Manuela Varela, centrado nos estereotipos de xénero e na igualdade, que se poderá desfrutar no espazo cultural, a partir das 12.30 horas.

A proposta chega a Neda da man de Manuela Varela e busca que os nenos e nenas da localidade reflexionen sobre os roles de xénero. Así, fala das “profas”, das “pilotas” e das “heroas”, e tamén dos pequenos e grandes actos heroicos que moitasmulleres deben facer para desempeñar as súas carreiras profesionais.

O espectáculo, incluído no ciclo municipal Lesme un conto?, continúa cunha versión da historia de Daniela Pirata, protagonizada por unha nena quere ser unha gran pirata e supera todas as probas que os piratas lle esixen. E remata coa historia dun pequeno heroe ao que lle gusta pintar as unllas de cores.

“Peques e heroas” conxuga diversión e educación en valores, e vai dirixido a rapazada de tres a nove anos. A actividade de narración oral forma parte da oferta de actividades do Mes da muller, impulsado co apoio do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.