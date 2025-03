Minuto de silencio ante o Concello de Narón con motivo do Día Europeo en Memoria das Vítimas do Terrorismo

O Concello de Narón secundou no mediodía deste martes 11 o convite da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) para conmemorar o Día Europeo en Memoria das Vítimas do Terrorismo, vinte e un anos despois dos terribles atentados que custaron a vida de 193 persoas en Madrid.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu a concentración realizada ás 12:00 horas na porta principal do Consistorio, á que tamén acudiron outros representantes da corporación local e traballadores do Concello. Os asistentes gardaron un minuto de silencio en memoria de todas as vítimas do terrorismo e dos falecidos naquel tráxico suceso do 11M.