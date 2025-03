Arranca na UDC, o Campionato Galego Universitario de Deportes Colectivos

A Universidade da Coruña (UDC) acolle esta semana as competicións de deportes colectivos do Campionato Galego Universitario 2025, que reunirán ás mellores seleccións universitarias de Galicia en 6 disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, balonmán, futlbol sala, rugby 7 e baloncesto.

Nas probas, que comezan este mércores 12 de marzo, e continuarán ata o xoves, día 13, participarán preto de 500 deportistas das tres universidades públicas galegas (UDC, USC e Uvigo), con paridade absoluta entre homes e mulleres (246 en categorías femininas e 246 nas masculinas).

A primeira xornada, o mércores 12, a competición centrarase nas modalidades de fútbol, balonmán e voleibol, que se disputarán nos campos de San Pedro de Visma, no Pavillón de Deportes do Campus de Elviña e na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC. O xoves 13 será a quenda para o fútbol sala, o rugby 7 e o baloncesto, coas competicións repartidas entre o Pavillón da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC (Bastiagueiro); o Estadio Universitario Mariña Dourada de Elviña e o Pavillón de Deportes do Campus de Elviña.

Sistema de enfrontamentos e calendario

En todas as modalidades haberá competicións tanto na categoría masculina como na feminina. O sistema de competición establece un formato de liga entre as tres universidades participantes. O primeiro partido xogarase entre a universidade organizadora (UDC) e a máis próxima xeograficamente (USC). No segundo partido, o equipo perdedor do primeiro encontro enfrontarase á universidade que se atopa máis lonxe (UVigo). Finalmente, no terceiro partido, o gañador do primeiro encontro enfrontarase á UVigo para definir a clasificación final.

O calendario establece que as competicións darán comezo ás 9:30, 10:00 ou 10:30 horas, coa primeira quenda de encontros, e prolongaranse ata as 14:00, as 15:30, 15:45 ou as 16:45 horas, cando se disputarán os últimos partidos de cada xornada, segundo a modalidade e categoría. A entrega de premios terá lugar, ás 17:30 horas os dous días.

Toda a información sobre horarios, localizacións e detalles das competicións, pódese consultar na web da Área de Deportes da UDC.

Un evento que promove o deporte universitario galego

O Campionato Galego Universitario de Deportes Colectivos está organizado pola Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte da UDC a través da súa Área de Deportes, no marco da XXVII edición do Campionato Galego Universitario (CGU) que organizan, de xeito colaborativo e co apoio da Fundación Deporte Galego da Xunta de Galicia, as 3 universidades públicas galegas. O obxectivo da competición é promover os valores do deporte, a convivencia e o espírito competitivo saudable entre a comunidade universitaria.

En cada edición, a realización destes campionatos rotan entre as 3 institucións universitarias, sendo neste ano 2025 a responsabilidade da UDC a organización dos campionatos de deportes colectivos, mentres que a Universidade de Santiago de Compostela acolleu o campionato de orientación, o pasado 25 de marzo; e a Universidade de Vigo os campionatos de natación e vela, os días 25 e 27 de marzo.

Polo número de participantes e asistentes, este evento vaise consolidando como unha das citas deportivas máis importantes do calendario universitario galego.