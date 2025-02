Aprobación unánime da Axenda urbana Narón ´30 e solicitude de 9M€ da UE para cofinanciar o Plan de Acción Integrada

A corporación local de Narón aprobou por unanimidade no pleno celebrado esta tarde a Estratexia Territorial Integrada “Axenda Urbana e Plan de Acción Local Narón 2030”. Este documento, tal e como recordou o voceiro de TEGA, Román Romero, actuará como folla de ruta para marcar a estratexia e as accións a levar a cabo dende a administración local ata o ano 2030, co fin de acadar unha cidade cada día máis sostible.

O Concello elaborou a Axenda Urbana e o Plan de Acción Local Narón 2030 que, dende unha perspectiva transversal e integrada, orientan as accións a implementar nos vindeiros anos dende o Concello de Narón. Para elaborar estes documentos realizouse unha diagnose previa, contando coa participación de diferentes axentes sociais e a participación cidadá, co fin de definir conxuntamente os obxectivos a acadar e as diferentes actuacións que integran a estratexia a seguir. A Estratexia Territorial Integrada publicarase no portal de transparencia do Concello.

Outro dos puntos da orde do día aprobados na sesión plenaria foi a solicitude de asignación financieira de fondos europeos (FEDER) para financiar o Plan de Actuación Integrado denominado Plan EDIL Narón 2030 “Narón: as persoas primeiro”, elaborado por funcionarios municipais, para o período de programación 2021-2027.

Este plan conta cun orzamento de gasto de 15 millóns de euros, dos que un total de 9 millóns se corresponden coa axuda solicitada ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco da citada convocatoria.

O plan de financiación provisional contempla que a través de fondos propios da administración local se financiarían os 6 millóns de euros restantes, contía con cargo á que se acometerán as actuacións previstas, que se presentarán proximamente, unha vez rematados os trámites de presentación da documentación requerida para acceder ás axudas europeas.

O Plan EDIL Narón 2030, tal e como se avanzou, contempla importantes actuacións vencelladas ás áreas do saneamento, recuperación do patrimonio, medioambientais, accesibilidade, mobilidade, dixitalización, etc.

Na sesión aprobouse tamén por unanimidade a proposta de nomeamento da Muller do Ano de Narón 2025, que recibirá unha homenaxe nun acto público no que se desvelará o seu nome.

A maiores, coa abstención dos edís do BNG aprobouse o compromiso de adhesión á futura Asociación de concellos galegos afectados pola autoestrada de peaxe AP-9.

No apartado de mocións, aprobáronse por unanimidade a presentada polo BNG sobre unha actuación na estrada da Fraga, na parroquia do Val, sobre a que o goberno local xa ten un proxecto realizado e previsto executar.

Así mesmo, saíron adiante as do PP sobre actualización do PEMU, a do PSOE para crear aparcamentos express xunto ás farmacias –unha iniciativa que o grupo de goberno tiña xa en previsión para que a mediados de marzo se pinten e sinalicen- e outra para habilitar aparcamentos para motocicletas, dos que hai actualmente unha trintena.

TEGA, BNG e PSOE aprobaron unha moción sobre o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e os tres grupos da oposición votaron a favor dunha moción do PP sobre a modificación da ordenanza fiscal número 13 e outra do BNG sobre subvencións nominativas.

Ao pleno deste mes tamén se levou unha declaración institucional para o Día Mundial das Enfermidades Raras.