Abierto el plazo de candidaturas para los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Galicia 2025

El Consejo Territorial de la ONCE en Galicia convoca los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Galicia 2025, abriendo el plazo de presentación de candidaturas que finalizará el próximo 26 de abril. Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Estos galardones que alcanzan en Galicia su XVII edición, se despliegan en esta edición bajo el título “¡VECINOS, VECINAS!”, situando a los espectadores en el patio de una comunidad de vecinos, con el propósito de destacar y promover valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia.

Este año la gala busca mostrar un ejemplo de unión y colaboración vecinal, reforzando la idea de que el trabajo conjunto impulsa el bienestar colectivo. La gala, que tendrá lugar el próximo 5 de junio en el Teatro Colón de A Coruña, mostrará que unidos es posible transformar los entornos cercanos y fortalecer el sentido de comunidad.

A continuación, se detallan las cinco categorías reconocidas. Serán públicas y abiertas, podrá proponerlas cualquier persona física o jurídica y deberán remitirse a las direcciones de correo electrónico lauluaro@once.es o cfla@once.es , o bien a la siguiente dirección postal: Secretaría del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia. C/ Cantón Grande, 3. 8ª planta-15003 A Coruña.

A la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social coincidentes con los valores esenciales del Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

A la Persona Física de Galicia que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad.

A la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, sin participación en su propiedad o dirección por parte de entidades pertenecientes al Grupo Social ONCE, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Al estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Las bases de la convocatoria están en la web de la ONCE y también se pueden solicitar en las direcciones: lauluaro@once.es y cfla@once.es

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se hará público el Fallo del Jurado entre el 5 y el 9 de mayo. El Jurado estará presidido por el presidente del Consejo Territorial de ONCE-Galicia y formarán parte del mismo el delegado, un consejero general de la Organización, representantes de la Administración, del ámbito de la discapacidad, del Tercer Sector, la economía social y de la comunicación.