Á venda os tíckets para asistir á Cea da Muller organizada polo Concello de Narón con motivo do 8M

O restaurante Casa Becerra acolle o vindeiro 14 de marzo a tradicional Cea da Muller, unha convocatoria que é unha homenaxe pública á Muller do Ano de Narón 2025 cuxo nome se coñecerá oficialmente o vindeiro 8 de marzo nun acto institucional que se levará a cabo na cidade.

A concelleira de Igualdade, María Lorenzo, informou que xa están á venda os tíckets para poder asistir á homenaxe que recibirá das mulleres que queiran acudir á cea do día 14, que ten un prezo de 35 euros por persoa. As mulleres interesadas en asistir a esta última convocatoria, que dará comezo ás 21:30 horas, poden reservar as entradas a través do número de teléfono 650 144 527.

A homenaxeada foi elixida por unanimidade da corporación local e recibirá un recoñecemento público pola súa traxectoria profesional e persoal. A cea forma parte do programa de actos deseñado polo Concello para conmemorar o Día Internacional da Muller, cuxa programación ao completo se dará a coñecer nos vindeiros días, tal e como avanzou a edil de Igualdade.