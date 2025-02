Unha unidade movil de ITV agrícolas se desplaza a Narón o vindeiro marzo

Unha das unidades móviles para a inspección técnica de vehículos (ITV) agrícolas desprazarase á cidade de Narón en marzo, onde permanecerá do 18 ao 20.

Na primeira xornada, o día 18, estará operativa na zona do campo da festa de Pedroso, en horario de mañá e tarde, de 9:00 a 13:30 e dende as 15:15 ata as 18:00 horas. Así mesmo, os días 19 e 20 a unidade desprazarase ás inmediacións da cooperativa do Val, onde atenderá ás persoas que se acheguen a pasar a ITV dos seus vehículos agrícolas o día 19 pola mañá e pola tarde -de 9:00 a 13:30 e de 15:15 a 18:00- e o día 20 tan só no horario matinal –de 9:00 a 13:30-, tal e como indicaron dende o servizo.

As persoas interesadas en pedir cita previa poden facelo chamando ao número de teléfono 981 928 080 ou a través da páxina web: www.sycitv.com.