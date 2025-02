Moeche ofrece un programa de alfabetización emocional para familias

Organizadas polo Concello de Moeche no marco das axudas do Pacto do Estado contra a violencia de xénero. Desde a concellería de igualdade do Concello de Moeche organizouse para este mes de febreiro un programa de alfabetización e acollemento emocional para a infancia e as familias.

O proxecto ten dúas vertentes, unha para a rapazada e outras para as persoas adultas que conforman as familias. Comprende varias sesións formativas prácticas e dinámicas enfocadas a axudar ás crianzas e ás súas familias nos retos de coñecer, comprender, acompañar e manexar mellor as súas emocións, desenvolvendo habilidades que lles permitirán enfrontar os desafíos emocionais dunha maneira saudable e construtiva. Búscase axudar á rapazada e ás familias a coñecer, identificar e comprender as súas propias emocións, ensinar estratexias para expresalas, a desenvolver habilidades para regular e manexar emocións negativas e a adquirir recursos prácticos de regulación destas emocións.

As sesións para as familias realizaranse os días 25 e 27 de febreiro de 19:00h a 20:30 horas no Fco. Piñeiro, e serán impartidas por Anabel Mosquera, unha profesional con ampla experiencia neste ámbito. As sesión son completamente gratuítas.