Fene, Mugardos e Neda desenvolven un proxecto de prevención de condutas aditivas

O concello de Fene e a agrupación de concellos de Mugardos e Neda desenvolve o proxecto de prevención de condutas aditivas, no que se enmarcan o programa “Prevención e resolución de conflitos na aula desde a educación emocional”, subvencionado pola Consellería de Sanidade.

O obxectivo xeral do programa é formar e sensibilizar ao alumnado e as familias na prevención e resolución de conflitos tomando como base a educación emocional. Os obxectivos específicos a tratar do programa de Prevención e resolución de conflitos na aula desde a educación emocional está subvencionado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e se entra en:

-Sensibilizar e desenvolver habilidades sociais e emocionais para identificar e previr o acoso escolar.

-Desenvolver habilidades para resolver conflitos de forma saudable e respectuosa, a partir da educación emocional, a disciplina positiva e a comunicación no violenta.

-Dar a coñocer e poñer en práctica estratexias e ferramentas para a identificación e resolución de conflitos.

-Proporcionar ferramentas que melloren a comunicación e aprender a comunicarse de forma asertiva.

A actividade vai dirixida ao alumnado de Primaria e artellarase mediante sesións prácticas, asi como reflexións grupais sobre situacións emocionais comúns, discusión de casos prácticos, xogos de roles para prácticar a empatía e técnicas de comunicación efectiva.

Segundo informan desde a Concellería de Servizos Sociais, ao longo do mes de xaneiro realizouse a presentación do programa nos centros escolares e recolleronse solicitudes para elaborar o cronograma. E o pasado venres iniciáronse os obradoiros nos centros escolares de Fene e dos outros dous concellos, programándose tres sesións por grupo-aula. O programa concluirá o 24/4/25.

Máis información: no centro municipal de Servizos Sociais do Concello de Fene ou a través da caixa electrónica: servizos.sociais@fene.gal . Avda.do Mar, Bloque 1, Baixo – San Valentín Teléfonos: 981.492.706 / 981 342607