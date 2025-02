Se invisten 48.400€ na antiga casa do conserxe do EIS de Catabois de Ferrol, para habilitar novos espacios educativos

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do director territorial da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Indalecio Cabana, visitaron esta semana o IES de Catabois no que o Goberno galego vén de facer un investimento de 48.400 euros para o acondicionamento da antiga casa do conserxe.

Concretamente os traballos que permitirán ao centro dispor de novos espazos educativos, incluíron actuacións de demolición, modificacións interiores dos espazos e execución de novos pavimentos. O proxecto incluíu ademais o pintado de teitos e paredes, a instalación de novas carpinterías e a instalación de nova fontanería cun novo mesado e dous lavabos.

O novo espazo irá destinado aos Polos Creativos, á radio, e ás actividades de internacionalización do centro que está incluído no proxecto Erasmus+. Ademais empregaranse as novas salas para realizar nela todo tipo de actividades de dinamización. A delegada territorial apuntou que actuacións coma esta reafirman o compromiso do Goberno galego cunha educación pública de calidade “que pasa tamén por ofrecer uns centros educativos con espazos confortables, seguros e accesibles”, indicou.

O Goberno galego leva investidos máis de 830.000 euros nos últimos anos en melloras neste centro educativo que en 2023 foi obxecto dunha reforma integral encamiñada a mellorar a eficiencia enerxética do inmoble.

A intervención está incluída dentro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para a modernización dos centros educativos e que en Ferrolterra recolle actuacións por valor de 16 M€, onde tamén están incluídas obras en execución como a ampliación do CPI As Mirandas (3,1 M€), a comprometida rehabilitación integral do CIFP Leixa (1,5 M€) ou a recentemente rematada ampliación da aula-restaurante do CIFP Fraga do Eume (365.000 euros).