Emotivo acto de nombramiento de hijo adoptivo de Ferrol al almirante Ignacio Frutos Ruiz

En la mañana de este sábado, día 22, se celebró en el Palacio Municipal de Ferrol el acto de entrega del título de hijo adoptivo al almirante Ignacio Frutos Ruiz,

Entre las numerosas autoridades civiles y militares, invitados y ciudadanos ac se encontraban el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general, mugardés, Antonio Piñeiro Sánchez; el conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Gonzalo Villar, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López; el general Jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias, el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la vicerrectora de la UDC Capus Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; el Jefe Superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco; la senadora del PP Verónica Casal Míguez; así como el coronel del Tercio del Norte, Antonio Javier Palmero Romero; el capitán marítimo, Jorge Cao Ruiz; el director de Navantia Ria de Ferrol, Eduardo Dobarro;el jefe de la OAJ, capitán de navío Manuel Aguirre González; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata Miguel López Reig; Director del Archivo Militar, coronel del Ejército de Tierra Juan Carlos Andrés Domínguez;

También se asistían al acto la esposa del Almirante Frutos Ruiz, Daría Blanco Núñez,y su hija Ana; y distintos familiares, entre ellos Eugenio, Natalia Cristina y José hermanos de Ignacio; y Caridad, Carmen y Ana , hermanas de Daría, acompañados de sus cónyuges.

En el salón de sesiones se encontraban también miembros de distintas asociaciones y entidades, tales como la Junta de Cofradías; Racing de Ferrol, Sociedad; Asociación de Vecinos La Magdalena; de Rondallas; Museo Naval; Medios de Comunicación; del Casino Ferrolano;de la Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes y los concejales de los grupos popular y socialista.

FIRMA EN EL LIBRO DE ORO

La jornada comenzó con la firma en el Libro de Oro por parte del homenajeado, acto que se celebró en el salón de recepciones y al que asistieron los miembros de la corporaciòn, primeras autoridades y familiares de Ignacio Frutos. Previamente Rey Varela y Frutos Ruiz habían mantenido un encuentro en el despacho oficial de la alcaldía.

El alcalde pronunció unas palabras de saludo, destacó la importancia del acto y ya seguidamente el almirante dejo por escrito lo siguiente » Con inmenso orgullo y gratitud, recibo el título de Hijo Adoptivo de Ferrol, una ciudad que me ha acogido con calidez y que siento como mi hogar. Este reconocimiento es un honor que llevaré en el corazón y me compromete aún más a trabajar y contribuir al desarrollo y bienestar de esta maravillosa ciudad. Gracias al Concello de Ferrol por este esta honra que guardaré siempre con orgullo en mi memoria».

Seguidamente se hizo la tradicional foto de familia, en esta ocasión con los miembros de la corporación , con las primeras autoridades y..como no, el almirante también con su familia

EN EL SALÓN DE PLENOS

Seguidamente se dio paso al inicio del acto principal, siendo la coordinadora del mismo la jefa de protocolo del concello Leonor Bermejo Fanjul, quien señaló que « sabemos que nuestro homenajeado es un apasionado de la música y por este motivo las hermanas Elena y Bea Rivas nos van a acompañar en el apartado musical de este acto interpretando varias canciones que tienen para el Almirante un significado especial, comenzamos escuchando «» Youve got a friend «» de Carol King».

A continuación el alcalde dirigió unas breves palabras de saludo a todos los presentes destacando la importancia de un acto como el que se estaba celebrando.

Leonor Bermejo dió lectura al acuerdo plenario del 30 de enero de este año en el que se expone como en el mes de agosto el alcalde informó a los distintos portavoces municipal que se había recogido una iniciativa formulada por distintos colectivos en la que se pedía que se conceda el título de hijo adoptivo de Ferrol a Ignacio Frutos Ruiz en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y de modo muy especial por su apoyo al proyecto histórico de «Abrir Ferrol ao Mar». «En el informe que une al expediente la jefa de protocolo figuran relacionados el historial, la trayectoria profesional de Ignacio Frutos y las comparecencias que se presentaron en el plazo establecido, en total 338, todas favorables a la concesiòn de la distinción»

Tras esta lectura se ofreció un video recopilatorio sobre la vida profesional del que fue Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol entre los años 2021 y 2024,

IMPECABLE TRAYECTORIA

José Manuel Rey Varela felicitó a Frutos Ruiz, no solo por su “impecable” trayectoria, sino por recibir este título que “va mucho más allá de lo simbólico y que representa el afecto de la corporación y de la ciudadanía”.

Rey Varela puso de manifiesto que parte de este reconocimiento tiene su fundamento en el inquebrantable vínculo que Frutos tiene con la ciudad departamental. “Madrileño de nacimiento, pero ferrolán de corazón, un sentimiento que siempre que puede saca a relucir como un ciudadano más”, afirmó el regidor, “ya que encontró en nuestra urbe un hogar desde lo que servir con integridad y orgullo a la Armada y al conjunto de la nación”. Con motivo de la visita a Ferrol de Su Majestad el rey Felipe VI, el regidor le trasladó que “Ferrol y la Armada comparten filiación, que es el lazo más profundizo que puede existir”, que tiene como punto de partida “el nacimiento de la urbe hace 300 años al servicio de España y de la Defensa Naval”. “Estamos hablando de la ciudad del esfuerzo, de la dedicación y de la capacidad de adaptación de los ferrolanos, en los buenos y en los malos momentos. Ferrol ofrecía muchas oportunidades y es lo que queremos 300 años después”, afirmó el alcalde.

Al hilo de esto, hizo especial hincapié en el destacado papel que tuvo Frutos en el que “es el mayor proyecto transformador de la ciudad: Abrir Ferrol al Mar”. Un proyecto de regeneración urbana que da respuesta a una demanda de décadas: derribar el muro que impide la visión al Arsenal y al mar desde los barrios que conectan con el recinto militar. Él jugó también un papel fundamental en el hecho de que Ferrol esté comenzando a cumplir este sueño esperado por todos y perseguido por muchos”, subrayó, añadiendo que “en el último año de redacción del proyecto fueron numerosísimas las reuniones que mantuve con el Almirante Ignacio Frutos, y ahora también con el Almirante Gonzalo Villar”.

Tras el visionado de un video explicativo de cómo quedará Ferrol Vello y La Magdalena y despuès de una nueva actuación musical, Bea y Elena Rivas ofrecieron «Killing me softly» Rey Varela continuó señalando que “los ferrolanos nos piden que nos unamos y que trabajemos juntos para ganar el futuro, y es lo que hicimos Ayuntamiento y Armada con el reto de Abrir Ferrol al Mar”, añadió. Además de Abrir Ferrol al Mar, hay otras muchas iniciativas que rubrican su compromiso con Ferrol, como su respaldo a eventos muy arraigados en la historia de la ciudad departamental, como la noche de las Pepitas o la Semana Santa, y más recientemente, su apoyo a la candidatura Ciudad de Ferrol: puerto de la Ilustración a Patrimonio Mundial de la Unesco. Además, posibilitó un hecho histórico como que el espectáculo Dique de Noticia Gallega de Danza se desarrollara el pasado verano en el Dique de la Campana y promovió el paso de carreras populares por el Arsenal, así como el acceso a este a aquellos civiles que tuvieran interés en conocer las instalaciones.

EMOCIÓN Y AGRADECIMIENTO

Tras las palabras del alcalde éste le impuso la medalla y le hizo entrega del título de hijo adoptivo con grandes aplausos de los asistentes puestos en pie.

Y ya tomó la palabra Ignacio Frutos Ruiz. “Hoy me presento ante vosotros con una profunda emoción y un inmenso agradecimiento en mi corazón por recibir el honor de ser nombrado hijo adoptivo de Ferrol. Este nombramiento, recibido en estos regios salones, y después de firmar en el libro de honor, no solo es un reconocimiento que me conmueve, sino un inmerecido premio que guardaré con cariño y responsabilidad, quedando a partir de este momento comprometido con esta maravillosa ciudad.

Antes de nada, mis palabras de gratitud personal al alcalde, que me propuso para este insuperable honor, y a la corporación municipal por aprobarlo. Palabras de gratitud asimismo para vosotros, autoridades, amigos y familiares que habéis apoyado mi candidatura y que estáis presentes en esta ceremonia acompañándome en este día tan especial.

Aun siendo madrileño de nacimiento, ya a los tres días de nacer conocí esta bella tierra pasando desde entonces todos mis veranos en la hermosa playa de Cabañas, ya hace de eso la friolera de 65 años. Aun estando a poca distancia, no fue hasta que de Guardiamarina me animé a cruzar el puente de las Pías y cambiar de Ría, parándome por Ferrol donde conocí a mi mujer Daria Blanco Núñez, ferrolana por los cuatro costados. Aquí la conocí, aquí me casé y aquí viví y disfruté mis tres primeros años de joven Alférez de Navío destinado como primera dotación de la Fragata Santa María»del acto puedes hacer una nota de prensa.

Bondades y hospitalidad ferrolana

«Aunque me alquilé una casa “fuera de puertas” en el Inferniño, ya desde el primer día comprobé las bondades y hospitalidad de esta ciudad, que me permitió integrarme totalmente en sociedad. Así, en estos primeros años ya comencé en lo que ahora se ha convertido en mi rutina favorita, y más echo de menos cuando estoy fuera, pasear por el centro de Ferrol, y hablar y mezclarme con su gente. Ferrol te ofrece una calidad de vida difícil de encontrar en otras ciudades similares y de las que el ferrolano se siente orgulloso. Cada sonrisa, cada gesto amable, cada puerta que se me abría, quizás por haberme casado con una arraigada ferrolana hija de la querida Cachita Núñez, me enseñó que este lugar no era una ciudad cualquiera, sino un hogar en el sentido más profundo de la palabra, en el que ya desde entonces vislumbre que sería mi hogar para siempre.

En esos años, además, viviendo en un tercer piso de la Carretera de Castilla 52 esquina Sánchez Calviño, justo enfrente del viejo estadio Manuel Rivera, convertí mi casa en el tercer anfiteatro sur del estadio, iniciando entonces mi idilio con el Racing, al que deseo toda la suerte en esta recta final de la liga.

Tras algunos años de ausencia, siempre que he podido y mi devenir profesional me lo ha permitido, he procurado venir destinado a Ferrol, ciudad en la que he ocupado diversos destinos, casi siempre a flote durante un total de 15 años. En este tiempo a lo largo de mis 40 años desde que salí de la ENM, Ferrol me ha enseñado que es una ciudad, además de con una gran historia, que nunca se rinde y que ha sabido superar desafíos con valentía, al mismo tiempo que abre sus brazos a quienes llegamos buscando un hogar para quedarnos. Cada rincón, desde los barrios de la Magdalena, el Puerto, Caranza, Esteiro, Canido…, hasta las playas de Doniños y San Jorge, cuenta una historia de esfuerzo, creatividad y amor por la tierra que, aunque suene un poco cursi, te enamoran».

El vínculo de la Armada con Ferrol

«Como miembro de la Armada, he aprendido a valorar el vínculo profundo que esta ciudad tiene con la mar, con su Arsenal, el mejor del Mundo, con la construcción naval y, en definitiva, con la historia naval de España. Ferrol no es solo una ciudad con una Ría, protegida por Castillos, Fuertes y baterías de Costa y un Puerto excelente; es el corazón de una tradición que ha forjado héroes, construido sueños y mantenido viva la llama de nuestro legado marítimo.

Con esto sentimientos sinceros y profundos el pasado mes de agosto recibí la noticia de que el Concello me había propuesto como Hijo Adoptivo de la ciudad, por mi compromiso a la hora de integrar la Armada y sus instalaciones, especialmente el Arsenal, en la vida social ferrolana , así como con la sociedad civil.

Tengo que decir que si esos han sido mis méritos, nunca debería haber sido nombrado hijo adoptivo, pues lo único que he hecho ha sido tratar de cumplir con lo que de manera natural demandaba mi posición como máximo representante de la Armada en Ferrol y que ya destaqué, de corazón, durante mi toma posesión como Almirante del Arsenal. Sinceramente, mi labor ha sido fácil y gratificante gracias a coincidir y trabajar con gente tan maravillosa».

Una ciudad ideal

«Ferrol no es solo una ciudad ideal, como afirman muchos para jubilados y gente mayor, sino también es una ciudad ideal para para todas las edades, como he tenido la suerte de comprobar cuando he vivido aquí de Alférez de navío recién casado, de Teniente de navío, con 4 hijos a los que llevaba a jugar a Amboaje, de Capitán de Navio , y no digamos mi último destino de Almirante jefe del Arsenal, un destino que marcó un antes y un después en mi vida profesional, personal y ferrolana.

¿Dónde podemos encontrar una ciudad en la que puedes hacer todo tipo de gestiones una mañana y aun te sobre la mitad de ella para tomarte una cervecita? ¿donde puedes ir a todos los sitios andando?, ¿donde puedes salir a cualquier hora del día a pasear, y hacer un largo de la calle Real sin quedar con nadie y tardar en el tramo Amboage – Armas más de una hora por la cantidad de gente con la que te paras? Eso y mucho más, es Ferrol, una ciudad excepcional, trazada con tiralíneas y diseñada en un marco excepcional, que es imposible conocer y no añorar.

Siempre se me llena la boca cuando digo “Ferrol es Armada y la Armada es Ferrol” que parece un tópico pero que tiene un gran contenido. Ferrol y la Armada nacieron juntas y juntas están afortunadamente condenadas a pervivir. Concello, Industria naval (Navantia), Universidad, Autoridad Portuaria y Armada son instituciones indisolubles, verdaderos motores de Ferrol, instituciones que siempre deben estar unidas y comprometidas con el objetivo que Ferrol crezca y sea lo que en muchas épocas de la vida ha sido y se merece. No tengo ninguna duda que vamos camino de ello, como muestra, el reciente aumento de su población después de décadas de decrecimiento.

Mi relación con Ferrol no queda limitada al plano institucional, sino que se abre a un escenario mucho más amplio como es mi relación con la sociedad de a pie, con sus gentes, con sus costumbres y sus tradiciones. Ferrol respira Semana Santa, Ferrol respira Noche de Pepitas y rondallas, Ferrol respira meninas, Ferrol luce un Barrio del de la Magdalena plagado de historia, con comercios bares y tiendas de toda la vida. Este entorno hace que cualquier persona que no haya nacido en esta ciudad se sienta en cuestión de días un ferrolano más, todo ello, sin duda favorecido por su carácter cosmopolita».

Seré un residente fijo de la ciudad

«Hoy esta ceremonia es un momento cargado de emociones. En unos meses dejaré atrás una etapa muy importante y gratificante de mi vida, la militar, pero comenzaré otra más tranquila como residente fijo e hijo adoptivo de Ferrol, un honor y un compromiso que asumo con gratitud y responsabilidad. Hoy y siempre, llevaré el nombre de Ferrol con orgullo, no solo como miembro de la Armada, sino como alguien que siente de corazón a esta ciudad como suya, que respeta su historia, sus tradiciones y que se compromete a trabajar cada día para honrarla.

Alcalde, concelleiros y sociedad ferrolana en general, prometo dentro de mis limitaciones, seguir aportando lo mejor de mí a esta ilustrada Ciudad que tanto me ha dado. Prometo honrar este título trabajando por el bienestar de todos los ferrolanos, siendo un embajador de sus valores y recordando siempre las raíces que ahora compartimos.

Acabo…., dedico este reconocimiento a mis seres queridos, a mi mujer Daría, que, sin su apoyo diario, su saber estar y sobre todo su cariño por la ciudad que la vio nacer, este reconocimiento, institucional, pero también emocional y humano no hubiera tenido lugar. Gracias también a mis familiares y amigos, y a todos los ferrolanos porque vosotros sois quienes realmente hacéis de esta ciudad un lugar extraordinario. Hoy, más que nunca, siento que Ferrol es mi nuevo hogar, una ciudad donde acaba el mar y donde quiero quedarme.

Que sigamos trabajando juntos para que Ferrol siga brillando como la joya que es, llena de historia, vida y esperanza. ¡Gracias de todo corazón!»

DESPEDIDA

Terminadas estas palabras con un Ignacio Frutos muy emocionado Leonor Bermejo anunció que como broche de oro Elena y Bea interpretarían «Let it be» de los Beatles».

Y del salón de plenos los asistentes se trasladaron al de recepciones en donde se brindó «¡Por Ferrol!»

.