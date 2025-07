La Armada celebró, en Ferrol, con gran brillantez la festividad de su Patrona

(gráficas Galicia Ártabra)-La Armada conmemoró este miércoles, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Vicente Rubio Bolivar..

Los edificios militares y buques lucian el engalanado de fiesta.

La celebración ha comenzado a las 11.00 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el capellán mayor y párroco de la iglesia castrense, Jairo González Rodríguez, y otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

Asistieron al acto religioso el almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz; y el General de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), Manuel García Ortiz; así como diversos mandos militares,y representaciones civiles.

ACTO EN EL ARSENAL

A las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España. y la entrega de distintas condecoraciones.

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores integrada por escuadra de gastadores la unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina al mando del comandante Luis García Cortizas, y tres secciones del Arsenal Militar, Tercio del Norte y de la 31 Escuadrilla de Superficie, al mando del teniente de navío Luís González de Miguel.

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el responsable de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) general Manuel García Ortiz; contralmirante José María Godín Porto, subdirector de Gestión de Personal de la Armada; almirante (r); el vicealmirante (r) Ángel Tajuelo Pardo; el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el contralmirante ingeniero (r) Jesús Lúgaro Cabaleiro; el comandante de la Escuela de Especialidades de la Armada Esengra, capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), capitán de navío Manuel Aguirre González; el próximo director de la «Escaño», capitán de fragata Jaime Boloix Tortosa; los comandantes de las fragatas «Álvaro de Bazán» CF Álvaro Zaragoza, «Juan de Borbón» CF Miguel Romero Contreras, y «Cristóbal Colón» CF Gabriel Pita da Veiga Subirats; los comandantes del BAC «Patiño» CF Ramón González-Cela Echevarría y BAC «Cantabria» CF Manuel Romero Nieto; el director de las Residencias Logísticas de la Armada en Ferrol, teniente coronel de Infantería de Marina Daniel López Cabanas; el director del Museo Naval CF (r) Juan Gómez Corbalán; así como numerosas representaciones de la Armada, jefes, oficiales, suboficiales y marinería; familiares de los homenajeados;Hermandad de Veteranos, representantes del Ejército y Guardia Civil; y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la senadora, Verónica Casal Míguez; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz; el director de Navantia «Ría de Ferrol», Eduardo Dobarro; la comisaria jefe de la Policía Nacional Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el párroco de San Julián Antonio Rodríguez Basanta; el gerente de Exponav Rafael Suárez Pérez; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y el secretario, César Carreño y Fernando Iguacel, así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia. Mas de trescientos invitados se dieron cita en el Arsenal Militar para acudir al acto en honor a la Patrona de la Armada.

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor accidental del Arsenal, capitán de corbeta Fernando Mendizabal Díaz , y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías de la Cortina” se efectuaba el disparo de las 13 salvas reglamentarias.

Tras pasar revista a las fuerzas ,a los sones de la marcha «Almirante» el VA Rubio Bolívar saludó a las representaciones civiles y militares así como a los muchos invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela que fue recibido por el Almirante Jefe del Arsenal

Comenzaron los actos. En un lateral de la explanada se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen que en la tarde de este lunes se trasladó procesionalmente al Arsenal Militar desde la iglesia de Dolores, acto organizado por la Junta General de Cofradías y Hermandades.

HOMENAJE DE LA ARMADA AL PERSONAL CONDECORADO

Seguidamente se procedió a la entrega de diversas condecoraciones

Los condecorados fueron saludados, uno a uno, y se les fueron entregadas las distinciones por el Almirante del Arsenal, el general García Ortiz y otros mandos de la Armada.

Los condecorados

En esta ocasión fueron diecinueve los miembros de la Armada, personal militar y civil que fueron condecorados con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.

CF Antonio Blázquez Muñoz; capitanes Sonia García Fontán y Cristóbal Javier Pantín Lago; alférez de navío Alejandro Alonso Alonso; subtenientes Jesús Manuel Peña Criado, Antonio Navarro Cortizo y Alberto Darío Soto Alvariño; brigada Juan Antonio Muriel Martín; cabo Edgar Patricio Pereira Padilla; marineros Pedro Adrián Calvo Teijeiro, Inmaculada Fernández Pozueta, Davis Velamazán Bena y Carlos Raúl Peña Gómez; personal civil funcionario Miguel Ángel Regueira Pisos, Manuel A, Fernández Prieto, Javier Veiga Rego y María Delirio Morales Tejado; personal civil no funcionario Antonio Ares Rodríguez ; retirado Antonio Domingo Fernández Pereiro.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Continuaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, junto a la que se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen propiedad de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol. Una ofrenda en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el VA Rubio Bolívar y el alcalde, Rey Varela, se depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

Seguidamente el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar pronunció unas palabras, inicialmente de saludo a las autoridades y demás asistentes al acto.

Nuestra Estrella de los Mares

«Desde que los pueblos del mundo antiguo comenzaron a hacerse a la mar, el hombre aprendió a respetarla y temerla al mismo tiempo. Y así, a lo largo de los siglos, como algo propio de la tradición cristiana, y la necesidad de refugio que buscaban los hombres de mar, fueron surgiendo diferentes advocaciones marianas relacionadas con la mar: la Virgen de la Victoria, a cuyos pies se arrodilló Juan Sebastián Elcano al culminar la primera circunnavegación; de la Antigua, patrona de Panamá, cuya devoción fue llevada al Nuevo Mundo por Cristóbal Colón; del Buen Aire, advocación de la que toma el nombre Buenos Aires; la Esperanza de los marineros de Triana, la Virgen de la Soledad por su milagro en la Bahía de Málaga; la del Rosario, nuestra Galeona que llevábamos en las Flotas de Indias y hoy embarca en nuestro buque escuela y otras muchas que se refunden al final en nuestra Patrona, la del Carmelo, nuestra Estrella de los Mares, con esa doble acepción de la palabra “Estrella”, de buen rumbo y de buena suerte, tan necesaria en la mar ….y en la vida.

Un día grande, de milicia, celebración y encuentro

«Hoy es un día grande, en el que agradecemos a la Virgen del Carmen, su protección y guarda y nos unimos en una plegaria de todos los hombres de mar para que siga dando vientos propicios a nuestras naves en la mar, y en la vida el apoyo que tanto necesitamos.

Pero hoy, al ser nuestra Patrona, es también un día de milicia, de celebración, de encuentro. Y lo celebramos como sabemos hacerlo: con un acto militar, entre barcos, en nuestro Arsenal y, sobre todo, con nuestras familias y con los hombres y mujeres a los que servimos. Porque ellos son nuestra razón de ser: los españoles, que hoy y aquí son los ferrolanos.

Celebramos lo que somos, recordando con orgullo nuestro pasado, y a quienes nos precedieron, y dentro de ellos, a quienes dieron su vida en el cumplimiento de su deber. A todos ellos, nuestro mayor respeto… nuestro agradecimiento más sincero… y el firme propósito de seguir su ejemplo si llegara el momento.

Es este el momento de dirigir unas palabras de aliento a las familias de nuestros compañeros que han fallecido durante este año y que están aquí con nosotros. Especialmente a los familiares del CBO Manuel Angel Seoane Fernández fallecido en acto de servicio a bordo del Patiño. Que la Virgen del Carmen os dé consuelo y paz».

Recordar a los ausentes y felicitación a los premiados

«La Armada hoy somos quienes con nuestro trabajo y sacrifico servimos a España como sabemos, navegando, como lo están haciendo nuestros barcos ferrolanos, la Fragata Méndez Núñez, en aguas del Océano Pacífico, y el Arnomendi, que regresa por el Atlántico Norte de su última campaña. Para que nuestros compañeros naveguen y se desplieguen por el mundo es imprescindible contar con el trabajo de las unidades y dependencias del Apoyo a la Fuerza, aquí bien representado por las dotaciones de este Arsenal.

Mi enhorabuena a todos. De forma especial a quienes hoy habéis recibido las cruces al mérito naval, que corresponden a toda una vida de Milicia bien vivida, al esfuerzo constante y ejemplo en el trabajo. La Armada al concederos estas merecidas condecoraciones, agradece en vosotros el especial esfuerzo, el vuestro y el de vuestros compañeros, pues sabemos todos que la Armada es un equipo, donde todos son necesarios y el mérito no es de uno, sino de todos. Sé que estas recompensas serán un motivo más en el compromiso de servir a la Armada de la mejor forma y que seguiréis cumpliendo ejemplarmente».

Nuestro futuro y el pasado

«No podemos olvidarnos de nuestro futuro, con nuestro ejemplo y dedicación debemos forjar a los marinos del mañana. Esta es una labor diaria y constante compartida por todos pero especialmente por quienes ocupan puestos relacionados con la enseñanza. En Ferrol lo sabemos bien, aquí están dos de las principales escuelas de la Armada, en vuestras manos está la Armada que ha de venir».

«Y decíamos que este día queremos celebrarlo en familia empezando por quienes comparten nuestro espíritu de servicio a todos los españoles … los otros Ejércitos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchísimas gracias por compartir con la Armada hoy y todos los días del año… el servicio a España.

Y parte esencial de esta familia son nuestros compañeros que ya han completado su vida dedicada a España en la Armada y están fuera de servicio. A todos ellos, nuestro respeto más profundo y nuestro agradecimiento sincero. Seguís siendo referencia y orgullo para todos nosotros».

La Armada y la sociedad civil

«Alcalde, autoridades civiles, Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Representáis a la sociedad civil a la que servimos, de la que formamos parte. Vuestra presencia aquí le da pleno sentido a este acto que no se entendería sin vosotros.

Esta celebración muestra nuestra esencia y nuestra forma de vivir y además en este Arsenal que encarna, como pocos, la esencia de nuestra tradición naval y, al mismo tiempo mira con firmeza hacia el futuro y que por tanto es el escenario perfecto para celebrar lo que somos y lo que aspiramos a seguir siendo.

Los que hoy vestimos de blanco nos necesitamos unos a otros, pero también necesitamos de todos los que estáis ocupando estas tribunas,… que nos conozcáis y nos comprendáis, …nuestra vida no es fácil, está llena de ausencias y distancias…. muchas veces, el tiempo, en el más amplio sentido de la palabra, se vuelve bronco y en la mar se nos encoge el corazón, en esos malos momentos es cuando todos miramos al cielo, buscando a la Virgen del Carmen para que nos proteja, nos guarde y nos traiga a buen puerto, a nuestra casa, en nuestro caso, de vuelta a Ferrol».

«Y así, como símbolo de nuestra unidad… representando a la Armada y Ferrol en el día de nuestra Patrona,…. les pido que, puestos en pie, griten conmigo:¡Viva España!»

HIMNO Y DESFILE

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, se trasladó la Bandera Nacional al edificio Sala de Armas y la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.