A Deputación imparte 16 obradoiros xuvenís de IA, animación e efectos visuais

A Deputación da Coruña organiza en varios centros educativos da provincia 16 obradoiros para estudantes de Educación Secundaria sobre intelixiencia artificial, animación, efectos visuais e novos media.

Os obradoiros pretenden espertar o interese da mocidade nas posibilidades profesionais destes sectores e fomentar os os estudos relacionados coas novas tecnoloxías, a programación e o deseño, sector con boas expectativas de inserción laboral. Ademais, con estes obradoiros tamén se pretende axudar a romper a fenda dixital de xénero, espertando o interese das rapazas por un sector moi masculinizado.

Así o explicou a deputada de Emprego, Rosa Ana García, que o martes 18 clausurou un dos obradoiros celebrado no colexio das Esclavas, na Coruña, onde tivo oportunidade de conversar co alumnado sobre a formación obtida no obradoiro e escoitar as súas opinións sobre o sector e as súas oportunidades que ten para o seu futuro formativo e laboral.

Outros centros nos que se están a impartir os talleres, son o IES Rego de Trabes, de Culleredo, o CPR Jesús Maestro, de Ferrol, o IES Saturnino Montojo, tamén de Ferrol, o CPR Santiago Apóstol, de Narón, o Seminario Diocesano, de Santiago de Compostela, aínda que o ciclo continuará noutros centros educativos da provincia.

Todos os contidos incluídos nos talleres son visuais e atractivos, a través de exemplos reais de producións e material didáctico, no que se explican as diversas técnicas, os estudos necesarios para realizalos, así como as saídas profesionais dos mesmos. O programa consta dos seguintes apartados: módulos de animación, nos que se repasan as distintas fases da produción; de efectos visuais, nos que se amosan exemplos de diversos tipos de proxectos, recursos empregados, saídas profesionais e tecnoloxías de vangarda, incluíndo áreas como o cine, a publicidade ou os metaversos.

Destacan tamén contidos específicos de videoxogos, a través dos que se realiza un repaso á evolución tecnolóxica e últimos avances no mundo dos videoxogos e os sistemas de aventuras gráficas interactivas en tempo real. As similitudes e diferenzas coa produción de animación e numerosos exemplos de uso ademais dos xa coñecidos xogos de shooter, en sectores como a educación ou a cultura.

Amósanse tamén as posibilidades da realidade virtual e aumentada na creación de todo tipo de experiencias en numerosos ámbitos profesionais, como son o turismo, a cultura ou a publicidade entre outros. Destaca tamén o módulo de produción virtual, no que se dan a coñecer novas formas de rodaxe que, a través dos sistema de contornas virtuais 3D, permiten non só a posibilidade de crear escenarios reais que interactúan cos actores e actrices reais, senón toda unha lista de novos perfís profesionais moi demandados para a realización en platós virtuais.

Por último, a intelixencia artificial é un dos contidos máis destacados nos talleres, como unha das tecnoloxías máis revolucionarias e que sen dúbida está supoñendo unha completa transformación en toda a sociedade e por suposto, tamén no mundo da creación dixital. Explícase de forma sinxela e moi visual, a través de exemplos baseados na IA Xenerativa, os aspectos máis importantes dunha tecnoloxía que está en boca de todos, pero que ata o momento resulta difícil de comprender. Con temas moi próximos á mocidade, como son os deportes, a moda, a música ou o cine, os mozos e mozas aprenden as infinitas posibilidades que a IA permite, o seu uso de forma correcta e ética, e os retos que supón para un sector que hoxe en día está descubrindo toda a súa potencialidade.

En definitiva, a través dos talleres explórase o mundo da animación, os efectos visuais, os videoxogos, a realidade virtual ou a intelixencia artificial, explicando cales son os perfís profesionais que se demandan en cada un destes sectores e a formación de estudos dos que se debe dispoñer para traballar en empresas que se dedican a estas producións.

Todo isto, de forma moi visual e didáctica, a través das experiencias de profesionais de recoñecido prestixio na industria audiovisual, como Alba Meijide, que con menos de 25 anos xa é toda unha autoridade no sector da IA e traballa asesorando a grandes empresas de diferentes ámbitos, nas posibilidades que ofrecen estas novas ferramentas